Der Sommer ist da und wer sich jetzt ein Balkonkraftwerk holt, kann dieses voll zur Stromproduktion ausnutzen. Wir haben die passendes Deals für den Einstieg in die Welt der Mini-PVs entdeckt. Los geht's mit einem Set mit Deye-Microwechselrichter für läppische 430 Euro - gefunden im Online-Shop von ACTEC*. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 948 Euro, du sparst also über 50 Prozent. Die PV-Community ist begeistert. Der Händler beschreibt das Produkt als ideales Set, um die Grundlast im Hausnetz zu senken. Ganz frisch eingetroffen ist ein Set mit Full Black-Modulen für nur 429 Euro* - diese Variante punktet mit einer ansprechenden Optik.

Daneben haben wir ein Set mit Growatt-Wechselrichter* entdeckt, für 550 Euro bei ACTEC erhältlich. Bei den Sets für 430 bzw. 550 Euro kommen Versandkosten in Höhe von 89 Euro dazu, bei dem Paket mit Full Black fallen nur 50 Euro an. Das passende Kabel muss noch dazu gekauft werden. Wer aus der Nähe von Karlsruhe kommt, spart sich die Versandkosten durch Selbstabholung beim Händler. Der ACTEC-Shop ist ein beliebter Anlaufpunkt der PV-Community, die bei den angebotenen Mini-PVs von einer "unschlagbaren Preis-Leistung" spricht.

Balkonkraftwerke im Set schon ab 429 Euro - Förderung nutzen

Bei genehmigungsfreien Mini-Solaranlagen wie hier wird eine Leistung von maximal 600 Watt über den Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist. Bei einem angenommenen Eigenverbrauch von jährlich 500 Watt und einem Strompreis von 40 Cent (entspricht Strompreisbremse) sparst du 200 Euro Stromkosten pro Jahr ein. Somit haben sich die bei ACTEC angebotenen Balkonkraftwerk in zweieinhalb bis drei Jahren refinanziert, unter Berücksichtigung der Versandkosten dauert es ein halbes Jahr länger.

Mit Förderung erreichst du den Break-Even noch schneller. So holst du dir den Preis schon mit der Anschaffung teilweise oder komplett zurück - damit wird die Installation deiner Mini-PV noch attraktiver. So fördern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein flächendeckend mit bis zu 500 Euro, auf kommunaler Ebene gibt es Förderungen von 50 bis zu 750 Euro. So muss beispielsweise in Heidelberg bei einem 600-Watt-Modell nur ein Eigenanteil von 50 Euro bezahlt werden, den Rest fördert die Stadt. In Braunschweig werden bei dieser Größe 400 Euro zugeschossen, in Erlangen bis zu 300 Euro. In unserem Artikel haben wir alle Förderprogramme zusammengefasst.

Produkt #1: Mini-Solar mit Microwechselrichter zur Optimierung Bei diesem Setpreis mussten wir zweimal hinsehen, schließlich kosteten Mini-Solaranlagen in dieser Qualität bis vor wenigen Monaten noch 800 Euro oder mehr. Nicht so bei ACTEC: Der Händler verhökert die 2x 415 Watt Hantech Solarmodul Silver Frame

1x Deye SUN600G3-EU-230 Mikrowechselrichter

mit Wifi-Stick, um Ertragsdaten auf Smartphone-App o. Ä. zu visualisieren

Kosten in zweieinhalb bis drei Jahren wieder eingespielt (bei angenommenen Strompreis von 40 Cent und jährlichem Eigenverbrauch von 500 Watt) Kein Scherz: Das Paket mit Microwechselrichter bietet ACTEC jetzt für sparst du rund 55 Prozent gegenüber Normalpreis. Kabel kannst du je nach gewünschter Länge separat im Baumarkt oder Fachhandel erwerben. Ein Microwechselrichter wandelt ähnlich eines konventionellen Wechselrichters gewonnenen Solar­strom von Balkonkraftwerken netzkonform um und speist ihn direkt ins Hausnetz ein, wo dieser dann sofort genutzt werden kann. Produkt-Check: Diese Vorteile haben Microwechselrichter Es sind zwei Strings vorhanden, das heißt jedes Modul arbeitet für sich - somit ist es egal, welche Ausrichtung die einzelnen Module haben. Fällt Schatten auf ein Modul, wird das andere Modul nicht davon beeinflusst - es wird also weiter Strom produziert.

Du könntest also beispielsweise ein Modul gen Süden und eines gen Westen ausrichten und somit besser über den Tag verteilt Erträge mitnehmen.

Beim Wechselrichter von Growatt von Produkt-Tipp #1 sind die Module hingegen in Reihe geschaltet und sollten daher in dieselbe Richtung ausgerichtet werden - mit dem Microwechselrichter von Deye von Produkt-Tipp #2 bist du also flexibler. Außerdem: Einfache Montage, platzsparend und schrittweise Erweiterung der Anlage möglich.

Der Microwechselrichter hilft also dabei, die Erträge deiner Mini-PV zu optimieren. Durch die flexiblere Ausrichtung der Module kannst du die Erträge besser nutzen. Mittlerweile gibt es sogar Anbieter am Markt, die updatefähige Microwechselrichter anbieten. Zukünftig soll nämlich die 600-Watt-Bagatellgrenze auf 800 Watt erhöht werden. Mit den Duo-Komplettsets von priwatt* beispielsweise bist du dafür schon gerüstet und auf der sicheren Seite, sobald die Gesetzesänderung in Kraft tritt. PV mit Microwechselrichter für 430 Euro - hier entlang*

Wir haben ein noch günstigeres Set für 429 Euro entdeckt *, in diesem Set kommen Full Black-Module von Ulicia zum Einsatz:

2x 405 Watt Ulicia Solarmodul Full Black Frame

1x Deye SUN600G3-EU-230 Mikrowechselrichter

mit Wifi-Stick, um Ertragsdaten auf Smartphone-App o. Ä. zu visualisieren

