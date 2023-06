Als Fitnessgerät oder zum Freizeitgebrauch - unsere Tipps zum Kauf eures neuen Trampolins

Glückliche Kinder, glückliche Eltern – Trampoline, die der ganzen Familie Freude machen

Das Trampolin darf diesen Sommer nicht im Garten fehlen

Kaum eine andere Aktivität ist bei Kindern so beliebt wie Trampolin-Springen. Mit dem richtigen Trampolin von HUDORA* werden warme Tage draußen und laue Sommerabende im Garten jetzt noch besser. Bei diesen Modellen wird garantiert jeder fündig und dem Hüpf-Spaß steht nichts mehr im Weg.

Outdoor-Spaß vom Feinsten: Die Freizeitmarke HUDORA

Die Marke HUDORA mit Sitz in Remscheid gehört zu den wohl bekanntesten deutschen Herstellern von Spiel- und Freizeitprodukten für die ganze Familie und sorgt mit ihren Trampolinen, Schaukeln, Scootern & Co seit nunmehr vier Generationen immer wieder für begeisterte Nutzer*innen. Ein edles Design und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung lassen die Geräte außerdem auch optisch überzeugen und machen sich auf dem Rasen, dem Asphalt oder am Baum besonders gut.

HUDORA-Trampoline: Diese Modelle gibt es zu kaufen

Im Online-Shop von HUDORA* gibt es die verschiedensten Größen und Arten von Trampolinen zu kaufen. Um dich richtig entscheiden zu können, welches Modell für dich und/oder deine Familie das optimale ist, stellen wir dir im Folgenden eine kurze Auswahl der erhältlichen Modelle vor.

Gemeinsamer Spring-Spaß auf dem großen Familien-Trampolin

Mit einem Durchmesser von 400 Zentimetern können alle Familienmitglieder, die bis zu 120 Kilogramm Gewicht mitbringen, am Hüpf-Spaß teilhaben. Mit 72 Federn fühlt sich Springen hier wie Fliegen an. Übermütige werden vom Fangnetz und einem stabilen Stand dank der 12-Bein-Konstruktion im Zaum gehalten. Das HUDORA First Trampolin 400V ist für 439 Euro im Online-Shop* erhältlich.

HUDORA-Trampolin in der kleineren Version

Wer ein dezenteres Modell im Garten präferiert, für den ist das kleinere Modell mit einem Durchmesser von 250 Zentimetern die richtige Wahl. Mit 48 Federn lässt es Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 100 Kilogramm in die Lüfte schweben. Für sicheres Hüpfen sorgt der Fangzaun und die extra breite Randabdeckung. Tipp: Dieses Modell ist derzeit im Angebot als Komplett-Set inklusive Leiter, Transporträdern für ein flexibles Aufstellen und einer Erdverankerung für extra Stabilität, erhältlich. Statt 489 Euro zahlst du dabei nur 459 Euro*.

Fit mit Hüpfen - Das Mini-Trampolin von HUDORA

Auch für die Erwachsenen ist Hüpf-Sport eine tolle Möglichkeit, um sich zu bewegen und dabei die Endorphine ordentlich sprudeln zu lassen. Besonders einfach geht das mit diesem Trampolin von HUDORA , das wunderbar als Trainingsgerät in deine Fitnessroutine integriert werden kann. Bei einem Durchmesser von 140 Centimetern können Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 100 Kilogramm dem Trampolin-Sport nachgehen und die Muskeln in Bauch, Beinen und Po zum Brennen bringen. Acht Stahlfüße und rutschfeste Gummischoner sorgen dabei für einen stabilen Stand. Außerdem kann das Mini-Trampolin gefaltet und einfach wieder verstaut werden. Das sportliche Trampolin gibt's für 139 Euro bei HUDORA*.

Sommer ist da: Scooter, Schaukeln, Fußball- oder Basketballzubehör bei HUDORA

Nicht nur mit Trampolinen liefert HUDORA Outdoor- und Freizeitspaß zu dir, sondern auch mit diversen anderen Lifestyle-Produkten, die für sportliches Vergnügen auf dem Bolzplatz oder Adrenalin-Kick beim Skaten sorgen. Wer es hingegen gern gemütlicher mag, der entspannt sich am besten in einer Schaukel von HUDORA: