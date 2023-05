Steckersolaranlagen gewinnen immer mehr an Beliebtheit, denn das Prinzip ist einfach: Solarmodule anbringen, Stecker rein und schon kannst du deinen eigenen Solarstrom nutzen. Bisher ist die Leistung auf 600 Watt beschränkt, wobei die Erhöhung auf 800 Watt nur noch eine Frage der Zeit ist. Daher lohnt es sich, beim Kauf einer Mini-PV jetzt schon an die Leistungserhöhung zu denken.

Bei Maxxisun findest du alles rund um Balkonkraftwerke. Auch Steckersolaranlagen für Balkon, Flachdach und Garten mit 800 Watt sind beim Händler erhältlich. Aktuell kannst du diese auch noch auf 600 Watt beschränken lassen, so bleibst du immer innerhalb der gesetzlichen Maximalleistung. Maxxisun bietet dir zudem eine große Auswahl an Zubehör und Montagesystemen "Made in Germany" an. Das Beste: Noch bis zum 15. Juni sparst du satte 20 Prozent auf alle Mini-Solaranlagen!

Mini-PV für Balkon, Garten oder Flachdach - mit 800 Watt bist du gerüstet

Mit einem Balkonkraftwerk produziert du ganz einfach von zu Hause deinen eigenen Solarstrom. Die Steckersolaranlagen eignen sich auch für Mietwohnungen, denn sie können flexibel zum Beispiel an einem Gitterbalkon, der Fassade, einem Flachdach oder auch im Garten montiert werden.

Dein Balkonkraftwerk kannst du ganz einfach über die Steckdose an dein Stromnetz anschließen. Mit der vereinfachten Anmeldung beim Netzbetreiber sparst du dir bürokratischen Aufwand und kannst ohne Wartezeit loslegen, deinen eigenen grünen Strom zu erzeugen. Die stärksten Erträge kannst du im Mai, Juni, Juli und August erwarten, in unserem Artikel teilen Leser*innen ihre Erfahrungen mit Balkonkraftwerken. Aktuell liegt die Bagatellgrenze für die vereinfachte Anmeldung bei 600 Watt: Das soll sich aber bald ändern.

Wann soll die Leistungsbegrenzung auf 800 Watt beschlossen werden?

Um das Balkonkraftwerk vereinfacht beim Netzbetreiber anzumelden, gilt bisher noch eine Leistungsbeschränkung von 600 Watt. Doch nicht mehr lange, denn in der "Photovoltaik-Strategie" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz setzt dieses die Erhöhung der Grenze auf 800 Watt Wechselstromleistung an (Stand 05.05.2023). Bisher ist die Erhöhung noch nicht gesetzlich beschlossen.

Das Bundesministerium hat es sich allerdings zum Ziel gesetzt, das Solarpaket I, in welchem die Erhöhung der Grenze auf 800 Watt enthalten ist, noch vor der parlamentarischen Sommerpause dem Bundeskabinett zum Beschluss vorzulegen. Auf EU-Ebene liegt die Bagatellgrenze im Rahmen der "Regulation for Generators (RFG)" schon bei 800 Watt. Da die Mitgliedsstaaten eigene Regelungen treffen dürfen, lag sie hierzulande bisher bei 600 Watt. Auch der Verband Elektrotechnik (VDE) hat sich zu Beginn des Jahres in einem Positionspapier für die Erhöhung der Nennleistung auf 800 Watt ausgesprochen. Nach aktuellem Stand kann man also davon ausgehen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich die Grenze auf 800 Watt erhöht.

Steckersolaranlagen bei Maxxisun kaufen - Ersparnis von 20 Prozent

Die Balkonkraftwerke im Shop von Maxxisun* sind mit hochwertigen Komponenten von den führenden Marken zusammengestellt. Neben der Leistung der Solarmodule kannst du zwischen der Basic Line* und der Black Line* wählen. Beide Produktreihen besitzen eine 25-jährige Herstellergarantie für die Solarmodule auf einen linearen Leistungsabfall, 15 Jahre Produktgarantie für Defekte und 12 Jahre Herstellergarantie auf die Wechselrichter.

Aktuell dürfen Steckersolaranlagen nur 600 Watt in das Stromnetz einspeisen. Dies wird mit dem Wechselrichter gedrosselt, weshalb du auch Solarmodule mit einer höheren Modulleistung installieren kannst. Den heute auf 600 Watt gedrosselten Wechselrichter kannst du zu einem späteren Zeitpunkt gegen einen Aufpreis von 49 Euro auf 800 Watt umstellen lassen. So sparst du dir nicht nur Stromkosten, sondern auch Anschaffungskosten für einen neuen Wechselrichter nach dem offiziellen Beschluss der Regierung. Noch bis zum 15 Juni sparst du 20 Prozent auf alle Mini-PVs im Maxxisun-Shop*. Hinzu kommt: Zahlreiche Bundesländer und Kommunen fördern Mini-PVs mit bis zu 500 Euro - so refinanziert sich die Anschaffung noch schneller. Hier haben alle Förderungen in Deutschland zusammengefasst.

Balkonkraftwerk Basic Line 800 Watt

Die Mini-PV aus der Basic Line mit 800 Watt* gibt's derzeit für 679 Euro (UVP: 849 Euro). Mit den 20 Prozent aus der Sommervorbereitungs-Rabattaktion sparst du 170 Euro! Im Set enthalten sind:

2x TONGWEI TW 415 Watt Black Frame Solarmodule

1x Hoymiles Hm 800 Wechselrichter

1x 5m Steckerkabel Schuko

kostenloser Versand

0 % Mehrwertsteuer

Gegen Aufpreis kannst du eine andere Steckerart, ein längeres Kabel und ein Montagesystem für Balkon, Flachdach, Wand usw. sowie eine Leistungsbegrenzung auf 600 Watt hinzubestellen.

Beispiel für ein individuelles Paket der Basic Line 800 Watt:

2x TONGWEI TW 415 Watt Black Frame Solarmodule

1x Hoymiles Hm 800 Wechselrichter

+19 Euro 5m Steckerkabel Wieland

+ 149 Euro Montagematerial Gitterbalkon

+ 49 Euro Leistungsbegrenzung auf 600 Watt

kostenloser Versand

0 % Mehrwertsteuer

= 896,00 Euro (UVP: 1.066 Euro, Ersparnis: 197 Euro)

Balkonkraftwerk Black Line 800 Watt

Die Black Line mit Wechselrichter für 800 Watt* enthält Full Black Solarmodule und ist in der Aktion ab 699 Euro erhältlich. Im Vergleich zur UVP von 876 Euro sparst du so 177 Euro! Enthalten sind:

2x TONGWEI TW405 Watt Full Black Solarmodule

1x Hoymiles Hm 800 Wechselrichter

1x 5m Steckerkabel Schuko

kostenloser Versand

0 % Mehrwertsteuer

Beispiel für ein individuelles Paket der Black Line 800 Watt:

2x TONGWEI TW405 Watt Full Black Solarmodule

1x Hoymiles Hm 800 Wechselrichter

+19 Euro 10m Steckerkabel Schuko

+ 199 Euro Montagematerial Flachdach 20-70°

+ 49 Euro Leistungsbegrenzung auf 600 Watt

kostenloser Versand

0 % Mehrwertsteuer

= 966,00 Euro (UVP: 1.146 Euro, Ersparnis: 180 Euro)

Balkonkraftwerke für die Ewigkeit - die Philosophie von Maxxisun

Ein Balkonkraftwerk für die Ewigkeit: Das ist das Ziel von Maxxisun. Um dieses Versprechen zu erfüllen, werden zuverlässige Komponenten für das Balkonkraftwerk ausgewählt, weshalb das Unternehmen mit bewährten Herstellern zusammenarbeitet. Dazu gehören der Solarmodul-Hersteller Tongwei Solar, der Wechselrichter-Hersteller hoymiles und der Montagesystem-Hersteller Müpro. Diese Produzenten sind die führenden Unternehmen auf ihrem Feld, weshalb du als Kunde von langen Garantiezeiträumen, zuverlässigen Ansprechpartnern und ausgezeichneter Qualität profitierst. Bei Fragen ist der Kundenservice per Mail oder telefonisch für dich erreichbar.