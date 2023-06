Es ist wieder soweit: Der große PLAYMOBIL und LECHUZA Sonderverkauf findet an den beiden Samstagen 17. und 24. Juni jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Nicht nur die einmaligen Aktionspreise werden dich zum Staunen bringen, sondern auch der Anblick des PLAYMOBIL-Logistikzentrums, in dem der Verkauf stattfindet. Es liegt verkehrsgünstig direkt an der A6 - Ausfahrt Herrieden. Von hier gehen die beliebten PLAYMOBIL-Produkte auf die Reise in Kinderzimmer in aller Welt.

Erwerben kannst du neben Klassikern der Marke PLAYMOBIL auch Pflanzgefäße von LECHUZA. Dabei kannst du dich über einen Rabatt von bis zu 60 Prozent freuen.

Großer PLAYMOBIL und LECHUZA Sonderverkauf: Auf diese Produkte darfst du dich freuen

Interessierte Familien und Pflanzenfreund*innen können sich auf eine große Auswahl an Produkten freuen. Angeboten werden zahlreiche Auslauf- und Sonderartikel in unterschiedlichen Größen und zu verschiedenen Themen sowie Artikel mit leicht beschädigter Verkaufsverpackung. Aktuelle Sortimentsware wird nicht verkauft. Neben den PLAYMOBIL-Klassikern gibt es jede Menge weiterer attraktiver Angebote zu entdecken. Egal ob Feen, Bauarbeiter, Familien, Gebäude oder Tiere: Die PLAYMOBIL-Artikel sind kaum noch aus den Kinderzimmern wegzudenken und bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Pflanzenliebhaber*innen dürfen sich auf zahlreiche LECHUZA-Pflanzgefäße zu attraktiven Preisen freuen. An den Gefäßen befinden sich kleine Fehler, weshalb diese zu einmaligen Aktionspreisen zu erwerben sind. Dennoch überzeugen sie mit ihrem modernen Design und der LECHUZA Erd-Bewässerung. Mehr Informationen zu den Produkten findest du auf der LECHUZA-Website.

Kontakt & Infos

PLAYMOBIL-Logistikzentrum Herrieden

Horst-Brandstätter-Straße 1

91567 Herrieden

Termine Sonderverkauf:

Samstag, 17. Juni von 10 bis 15 Uhr

von Samstag, 24. Juni von 10 bis 15 Uhr

Anfahrt: