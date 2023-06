Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dich unabhängig vom Energiemarkt zu machen? Damit bist du nicht alleine - Unabhängigkeit ist einer Umfrage vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) von mehr als der Hälfte der Befragten als Motivation genannt worden, sich eine Solaranlage anzuschaffen. In Kombination mit einem Batteriespeicher sind hier durchaus hohe Autarkiegrade möglich. Noch mehr Autarkie ist drin, wenn du zusätzlich eine Wärmepumpe und Wallbox betreibst - ganz einfach mit dem Strom, den deine Solaranlage erzeugt!

Für "Do it yourself"-Fans und Sparfüchse bieten die Solar-Experten von ACTEC in ihrem Online-Shop* Komplettsets und Einzelprodukte nicht nur fürs Dach an: Im Sortiment findest du ganze PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, einzelne Module, Wechselrichter, Wärmepumpen und Klimageräte. ACTEC deckt mit seinem Angebot alle Bedürfnisse ab und das zu besonders attraktiven Preisen. Zusätzlich sparst du dir viele tausend Euro für die Installation durch einen Fachbetrieb. Hier* findest du alles, was du benötigst um dich in deiner Energieversorgung so unabhängig wie möglich zu machen!

Tipp der Redaktion: Hier erfährst du mehr über die PV-Preisknaller von ACTEC:

Optimales Autarkie-Setup: Diese Komponenten brauchst du, um unabhängig zu sein

Fossile Energieträger sind endlich. Das öffentliche Stromnetz - auch mit Erneuerbaren Energien betrieben - ist anfällig für Umweltschäden und Krisen. Wenn du zuhause autark Strom produzierst, gehst du sicher in die Zukunft. Außerdem ist dein eigener Solarstrom deutlich günstiger als der aus dem Netz. Es gibt also viele gute Gründe, das Projekt PV-Anlage selbst in die Hand zu nehmen - sie ist das Herzstück deines optimalen Setups für größtmögliche Energieautarkie.

Bei der Planung deiner DIY-Solaranlage unterstützt dich das Service-Team von ACTEC* gerne - vom optimalen Setup deiner PV-Anlage unter Berücksichtigung der Standortparameter, Ausrichtung und anderen Voraussetzungen deines Gebäudes bis hin zur passenden Wechselrichterauslegung. Denn gerade wenn du dein Solarprojekt in Eigenregie angehst gibt es viele wichtige Faktoren, die du nicht außer Acht lassen darfst, um erfolgreich zu sein. In unserem Erfahrungsbericht liest du, welche Tipps unser Leser Max zur Eigenmontage einer Solaranlage gibt.

Mit dieser Aufstellung kannst du deinen Energiebedarf größtenteils selbst decken und bist so unabhängig unterwegs wie möglich:

Photovoltaikanlage mit Wechselrichter: Sie ist das Herzstück deiner autarken Energieversorgung und produziert den Strom, den du sowohl im Haushalt benötigst als auch zum Betrieb der weiteren Komponenten.

Sie ist das Herzstück deiner autarken Energieversorgung und produziert den Strom, den du sowohl im Haushalt benötigst als auch zum Betrieb der weiteren Komponenten. Batteriespeicher: Nur mit einem Speicher kannst du den von deiner Solaranlage produzierten Strom speichern um ihn auch dann zu nutzen, wenn die PV-Anlage gerade nicht produziert - nämlich immer dann, wenn gerade keine Sonne scheint.

Nur mit einem Speicher kannst du den von deiner Solaranlage produzierten Strom speichern um ihn auch dann zu nutzen, wenn die PV-Anlage gerade nicht produziert - nämlich immer dann, wenn gerade keine Sonne scheint. Wärmepumpe: Mit dieser kannst du dein Haus ohne externe Brennstoffe heizen und warmes Wasser produzieren. Sie wird mit Strom betrieben und kann mit deiner Solaranlage gekoppelt werden.

Mit dieser kannst du dein Haus ohne externe Brennstoffe heizen und warmes Wasser produzieren. Sie wird mit Strom betrieben und kann mit deiner Solaranlage gekoppelt werden. E-Mobilität: Wenn du ein Elektroauto mit Solarenergie aus deiner eigenen PV-Anlage versorgst, machst du dich zum einen von fossilen Brennstoffen unabhängig und in Verbindung mit deinem selbst erzeugten Sonnenstrom auch von Energieversorgern.

Für Einsteiger: PV-Anlagen und Balkonkraftwerke im Komplettset

Im Online-Shop von ACTEC* findest du ein großes Angebot an Komplettsets - von großen Dach-Photovoltaikanlagen mitsamt Wechselrichter und Speicher bis hin zu Balkonkraftwerken. Mit einer Solaranlage auf dem Dach deines Hauses, im Garten, auf dem Carport oder auf dem Balkon erzeugst du nicht nur deinen eigenen grünen Strom sondern du reduzierst auch deine Stromkosten erheblich.

Bei ACTEC findest du zahlreiche Sets, bestehend aus qualitativ hochwertigen Produkten beispielsweise von Hantech und Growatt. Hier sparst du schon beim Kauf: Balkonkraftwerke im Komplettset gibt es ab 315 Euro, eine ganze PV-Anlage mit 10.000 Kilowattpeak (kWp)* ist aktuell auf 9.999 Euro reduziert!

Für DIY-Fans: Module, Wechselrichter und Speicher passgenau für deine Anforderungen

Wenn du nicht auf ein Komplettset zurückgreifen willst, hast du bei ACTEC* die Möglichkeit, deine Solaranlage individuell aus einzelnen Komponenten zusammenzustellen. Im Online-Shop findest du eine große Auswahl an Modulen, darunter Halbzellen-Solarmodule (HCSM) mit einem um 25 Prozent höheren Wirkungsgrad als herkömmliche PV-Zellen auf Siliziumbasis. Auch mit monokristallinen Solarzellen kannst du höhere Erträge erzielen. Selbst die aufgrund ihrer Optik heiß begehrten Fullblack-Module findest du bei ACTEC zu Top-Preisen.

Den passenden Wechselrichter kannst du dir ebenfalls bequem im Online-Shop aussuchen. Dieser ist das Kernstück einer PV-Anlage und beeinflusst entscheidend die Stromausbeute. Nicht zuletzt ist für einen hohen Autarkiegrad der Batteriespeicher wichtig. Er speichert den Strom während der Produktion, damit du ihn auch nachts oder bei bewölktem Himmel nutzen kannst.

Die Kosten für die Montage einer Photovoltaikanlage sind abhängig von der Anzahl der Module und ob du einen Batteriespeicher möchtest oder nicht. Wenn du deine PV-Anlage selbst installierst, kannst du dabei bis zu 5.000 Euro sparen. Greifst du auf eine günstige Marken-Solaranlage von ACTEC zurück, rückt deine solare Zukunft in greifbare Nähe.

DIY-Solaranlage: Eigenmontage will gut überlegt sein - Das sind die Vor- und Nachteile

Während etwa Wallboxen von einem professionellen Unternehmen montiert werden müssen, gibt es für Solaranlagen keinerlei dieser Vorschriften. Natürlich solltest du dich mit dem Verlegen der Kabeln und der Elektrizität etwas auskennen. ACTEC* unterstützt deine Kreativität und bietet dir alle Komponenten, die du brauchst um deine Solaranlage punktgenau an deine Anforderungen anzupassen. Deshalb unterstützen dich die ACTEC-Expert*innen gerne bei der gesamten Planung.

Sowohl die Montage der Solarmodule als auch die Verkabelung und die Installation des Wechselrichters darfst du gesetzlich selbst durchführen. Allerdings solltest du die Vor- und Nachteile der Eigenmontage vorab gründlich abwägen.

Vorteile

Die Kosten für die Installation entfallen und kannst mehrere tausend Euro sparen.

Fachbetriebe haben oft lange Wartezeiten, die du bei Eigenmontage nicht abwarten musst.

Du lernst etwas über Solartechnik und kannst eventuell Defekte selbst erkennen und sogar selbst reparieren.

Die Einzel-Komponenten sind günstig erhältlich - Solaranlagen inklusive Montage vom Fachbetrieb kosten schnell um die 20.000 Euro.

Nachteile

Unter Umständen entfällt die Herstellergarantie bei Eigenmontage.

Du haftest selbst für Schäden an deinem Haus, für die bei Fremdmontage der Fachbetrieb haften müsste.

Wenn du die Solarmodule auf dem Dach installierst, musst du unbedingt gut abgesichert und im besten Fall schwindelfrei sein.

Eventuell übersiehst du bei der Planung Faktoren, die zu Ertragseinbußen führen können.

Für den heißen Sommer rüsten: Klimageräte von ACTEC

Pünktlich zum Sommer erhältst du bei ACTEC* auch Klimageräte. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der Klimatechnik und das Service-Team steht dir auch in diesem Bereich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Im Online-Shop findest du zahlreiche Klimageräte für zuhause oder fürs Büro. Mobile Klimageräte sind dabei die günstige Alternative, die du flexibel aufstellen kannst, wo immer du möchtest. Lediglich ein Fenster sollte in der Nähe der mobilen Klimaanlage sein, aus dem du mit einem Abluftrohr die heiße Luft nach draußen leiten kannst. Mehr über das Angebot mobiler Klimageräte von ACTEC erfährst du in diesem Artikel- aktuell sind viele Geräte stark reduziert und bereits ab 199 Euro zu haben!

Deutlich effizienter sind sogenannte Split-Klimaanlagen. Diese sind fest in deinen Wohnräumen installiert und sorgen für konstant angenehm kühle Raumtemperaturen. Sie setzen sich zusammen aus einem Innengerät, das fest an der gewünschten Wand angebracht wird und einem Außengerät, das du außen an deiner Hausfassade befestigt. Bei ACTEC findest du aktuell Split-Klimageräte ab 379 Euro - mehr dazu erfährst du in diesem Artikel. Allen Klimageräten gemeinsam bleibt jedoch der Betrieb mit Strom - den du wieder am günstigsten mit deiner eigenen Solaranlage produzierst.

Autark heizen: Wärmepumpe als nachhaltige Heizung der Zukunft

Wärmepumpen gelten als nachhaltige Möglichkeit, dein Haus zu heizen. Denn sie benötigen keine externe Energiequelle, wie etwa Heizöl oder Holz. Sie nutzen die Energie aus ihrer Umgebung um Wärme zu erzeugen und verbrauchen daher keine endlichen Ressourcen. Betrieben wird eine Wärmepumpe allerdings mit Strom - was bei immer höheren Strompreisen schnell ins Geld geht. Inklusive Installation sind Wärmepumpen vom Fachbetrieb ab circa 8.000 Euro erhältlich - hier kannst du bei Eigenmontage bereits beim Kauf sparen. Im Online-Shop von ACTEC* findest du hochwertige Luft-Wasser-Wärmepumpen bereits ab 3.807 Euro.

So richtig kostengünstig bist du also erst unterwegs, wenn du deine Wärmepumpe an eine Solaranlage koppelst. Denn dann produzierst du den Strom für den Betrieb deiner Wärmepumpe gleich mit. Aber Achtung: Möchtest du eine Wärmepumpe betrieben, solltest du den entsprechend höheren Strombedarf deines Haushalts schon bei der Planung deiner PV-Anlage berücksichtigen! Die Expert*innen von ACTEC finden gemeinsam mit dir eine auf deinen Bedarf und dein Gebäude zugeschnittene Lösung für angenehme Winterabende und warmes Wasser in der Dusche.

Wärmepumpe selbst installieren: Die Vor- und Nachteile

Auch die Wärmepumpe selbst zu installieren, will gut überlegt sein. Hast du aber erfahrene Unterstützung, ist auch das durchaus möglich. Folgendes solltest du abwägen:

Vorteile

Die Kosten für die Installation entfallen.

Du lernst etwas über die der Wärmepumpe zugrunde liegende Technik und kannst sie im Fall der Fälle eventuell sogar selbst reparieren.

Nachteile

Du benötigst Fachwissen über Wärme- und Klimatechnik.

Du musst dich stark mit der Thematik auseinandersetzen, weil viele Komponenten miteinander zu verbinden sind.

Unter Umständen entfällt die Herstellergarantie bei Installation auf eigene Faust.

Ein Fachbetrieb kann die größtmögliche Energieeffizienz rausholen.

ACTEC: Über den Partner

ACTEC sieht sich als Online-Shop für DIY-Fans. Entsprechend ist das Warenangebot gestaltet. Um so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf Photovoltaik zu ermutigen, findest du hochwertige Marken-Komponenten bei ACTEC dauerhaft günstig. Darüber hinaus genießt du durch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf PV-Produkte seit Anfang 2023 zusätzlich einen Preisvorteil.

Neben PV-Sets und einzelnen Komponenten für deine individuelle Solaranlage erhältst du bei ACTEC auch Wärmepumpen und verschiedene Klimageräte. Neben der üblichen Gewährleistung bietet ACTEC auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, auf Solarmodule sogar 25 Jahre. Die Lager sind gefüllt, die Lieferung erfolgt schnell. Bei ACTEC kaufst du alles, das du für die autarke Energieerzeugung brauchst direkt vom Hersteller. Die Solar-Expert*innen stehen dir mit Rat und Tat auf dem Weg zu deiner Wunsch-PV-Anlage zur Seite.

Information & Kontakt

AC TEC GmbH

Telefon: 0721/98899598

E-Mail: info@actec-solar.de

Website: www.actec-solar.de