Zwei leistungsstarke Solarmodule, ein updatefähiger Microwechselrichter, ein flexibles Halterungssystem und das passende Anschlusskabel: Diese Komponenten ergeben zusammen ein komplettes Balkonkraftwerk, mit dem der Solareinstieg gelingt. Das Beste: Beim Online-Händler ACTEC ist dieses Set zu einem unschlagbaren Preis von 439 Euro erhältlich (hier geht's zum Modell mit Halterung für Garten, auf Flachdach oder Fassade*). Gegen einen Aufpreis von nur 10 Euro bietet ACTEC das Modell für den Gitterbalkon* an.

Damit ist das Balkonkraftwerk-Komplettpaket im ACTEC-Shop derzeit das günstigste am Markt. Damit sparst du aktuell 240,25 Euro gegenüber UVP. Im Preis enthalten sind alle Komponenten für die sofortige Inbetriebnahme. Hin zu kommen Versandkosten in Höhe von 89 Euro. Diese fallen weg, wenn du deine Mini-PV persönlich beim Händler in Karlsruhe abholst.

Balkonkraftwerke-Komplettset ab 439 Euro: Günstiger geht's nicht

Im Komplettset von ACTEC sind alle Komponenten zur sofortigen Inbetriebnahme deines Balkonkraftwerks enthalten. Somit steht der eigenen Solarstromproduktion nichts mehr im Wege. Mit einem Preis von 439 Euro ist das Steckersolar-Komplettset das günstigste am Markt, das langwierige Suchen und Vergleichen von Komponenten kannst du dir sparen - hier geht's zum Angebot*. Mit der Halterung für Garten, Flachdach oder Fassade sparst du 240,25 Euro gegenüber Normalpreis und zahlst aktuell nur 439 Euro (UVP: 679,25 Euro). Dasselbe Set nur mit einer Halterung für den Gitterbalkon gibt es 35 Prozent günstiger als die UVP für jetzt 449 Euro (Normalpreis: 694,75 Euro) - zum Deal bei ACTEC*. Mit einem Trick sparst du nochmal zwei Prozent auf den Kaufpreis, also knapp 10 Euro - am Ende des Artikels erklären wir, was du dafür tun musst.

Zusätzlich fallen bei beiden Modellen je 89 Euro für den Versand an. Diese Kosten kannst du allerdings umgehen, wenn du dein Balkonkraftwerk in Karlsruhe bei ACTEC abholst. Der Händler kommt aus Deutschland und ist somit bei Fragen und für Beratung greifbar. Im Paket sind schon alle Komponenten zum Start enthalten, es kommen also keine zusätzlichen Kosten auf dich zu. Am Markt gibt es viele Sets zu einem günstigen Preis, oftmals jedoch ohne Halterungssystem. Du musst also zusätzlich Geld in eine Halterung investieren. Bei dem ACTEC-Angebot ist das nicht der Fall.

Folgende Komponenten sind beim ACTEC-Deal enthalten:

2 x 415W HANTECH Solarmodul Silverframe

2 x Kupplungsbuchse MC4 I

2 x Kupplungsstecker MC4 I

2 x Halterung für Balkonkraftwerk Garten/Flachdach/Fassade ODER Gitterbalkon

1 x APSystems Schuko Kabel 5m für EZ1-M

1 x APSystems EZ1-M 800W Microwechselrichter

Deal-Preis: Garten/Flachdach/Fassade nur 439 Euro* (35 Prozent günstiger als UVP von 679,25 Euro) Gitterbalkon für nur 449 Euro* (35 Prozent günstiger als UVP von 694,75 Euro) je zzgl. Versandkosten in Höhe von 89 Euro, entfallen bei Selbstabholung



Mini-PV komplett mit Halterung und Anschlusskabel

Das vorgestellte Komplettpaket gibt es einmal mit einer Halterung für Garten, Flachdach oder Fassade (zum Set für 439 Euro*) sowie einmal mit Halterung für den Gitterbalkon (zum Set für 449 Euro*). Da es sich um Universalhalterungen handelt, sind diese für viele Einsatzorte geeignet und lassen sich leicht installieren. Die Halterungen sind von der Marke HANTECH und enthalten jeweils:

Verstellbares Vorderbein

Verstellbares Hinterbein

L-förmiger Verbinder

Feste Platte

Gummipolster

J-Haken

alle benötigten Schrauben, Muttern und Scheiben

Zudem sind auch direkt die passenden Anschlusskabel zur sofortigen Inbetriebnahme enthalten. Das mühselige Zusammensuchen von passenden Komponenten und Anschlusskabeln entfällt damit. Dieses Zubehör ist dabei:

5 Meter Schuko Kabel für den EZ1-M

3 Meter Solarkabel in den Farben Rot und Schwarz (Marke: Athilex)

2 x MC4 Stecker

2 x MC4 Buchse

Technische Daten zu Modulen und Wechselrichter

Die Komponenten des Komplettsets sind harmonisch aufeinander abgestimmt, sodass du den maximalen Ertrag aus deinem Balkonkraftwerk herausholen kannst. So sparst du Jahr für Jahr hunderte Euro Stromkosten und leistest einen Beitrag zur Energiewende. Die Module von HANTECH gelten als leistungsstarke Alleskönner. Der Microwechselrichter aus dem Hause APSystems hilft dabei, die Erträge deiner Mini-PV zu optimieren.

Technische Spezifikationen zu Solarmodul 415W Silverframe:

Halbzellen Monokristalin Neu HANTECH Solar

Zellen Anzahl = 108

Zellen Typ = Monokristallin / Halbzellen

Zellen Maß = 182x91mm

Nennleistung PMPP = 415 Watt

Leistungstoleranz = 0/+5W

Nennspannung UMPP = 31.4 Volt

Leerlaufspannung UOC = 37.4 Volt

Kurzschlussstrom ISC = 13.81 Ampere

Max. Systemspannung = 1.500 Volt DC / 25A

Modul Effizienz = 21%

Temperaturkoeffizient PMPP = 0,36%

Zertifikate = IEC-61215, IEC/EN 61730, ISO9001, Schutzklasse II, IP68

Material Modul = Silber-Aluminiumrahmen, Glasstärke 3.2mm

Arbeitsbereich = -40°C+85°C

Verbindungskabel = MC4

Verbindungskabellänge = ca. 110cm

Kabelquerschnitt = 4mm²

Abmessungen Solar Modul = 1722x1134x30mm

Gewicht = 21.8 kg

Max. Belastbarkeit Schnee = 5.400 Pascal

Max. Belastbarkeit Wind = 2.400 Pascal

Technische Daten zu APSystems EZ1-M 800 Watt Microwechselrichter:

Maximale AC Leistung: 799W

Empfohlene Modulleistung: 300 bis 730 Watt

Integrierte WLAN und Bluetooth Schnittstellen

Gehäuseschutzart: IP67

Maximale Eingangsspannung: 60V

PV-Spannungsbereich: 16-60V

Maximaler Eingangsstrom (MPPT): 20A

Maximaler Eingangsstrom (Isc): 25A

Nachtverbrauch: 20mW

MPP Tracker: 2

Zulassungen: VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105:2018-11, EN0438 u.a.

Gewicht: 2,8kg

Vorteile eines Microwechselrichters

Der Microwechselrichter von APSystems kommt millionenfach zum Einsatz und ist updatefähig. Sobald die Bagatellgrenze auf 800 Watt hochgesetzt ist, kannst du deinen Wechselrichter entsprechend mit der neuen Leistungsobergrenze updaten. Das sind die Vorteile von Microwechselrichtern:

Es sind zwei Strings vorhanden , das heißt, jedes Modul arbeitet für sich - die Ausrichtung der einzelnen Module ist somit egal. Fällt Schatten auf ein Modul, wird das andere Modul nicht davon beeinflusst - es wird weiter Strom produziert.

, das heißt, - die der ist somit egal. Fällt Schatten auf ein Modul, wird das andere Modul nicht davon beeinflusst - es wird weiter Strom produziert. Um bessere Erträge über den Tag verteilt mitzunehmen, könntest du beispielsweise ein Modul gen Süden und eines gen Westen ausrichten.

mitzunehmen, könntest du beispielsweise ein Modul gen Süden und eines gen Westen ausrichten. Zudem: Einfache Montage, platzsparend und schrittweise Erweiterung der Anlage möglich.

Kurz gesagt: Der Microwechselrichter optimiert die Erträge deiner Mini-Solaranlage. Durch die flexiblere Ausrichtung der Module kannst du die Erträge besser über den Tag verteilt nutzen.

PV-Händler aus Karlsruhe: Das musst du über ACTEC wissen ACTEC versteht sich als Online-Shop für DIY-Anhänger*. Dies zeigt sich im Warenangebot. Um so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf Photovoltaik zu ermutigen, findest du hochwertige Marken-Komponenten bei ACTEC dauerhaft günstig. Auch durch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf PV-Produkte seit Anfang 2023 profitierst du von einem zusätzlichen Preisvorteil. Bei dem Händler aus Karlsruhe bekommst du alles, was du für die autarke Energieerzeugung brauchst. Neben PV-Sets und einzelnen Komponenten für deine individuelle Solaranlage findest du bei ACTEC auch Wärmepumpen und Klimageräte. Neben der üblichen Gewährleistung bietet ACTEC auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, auf Solarmodule sogar 25 Jahre. Die Lager sind gefüllt, die Lieferung erfolgt schnell. Die Solar-Expert*innen aus Karlsruhe stehen dir mit Rat und Tat auf dem Weg zu deiner Wunsch-PV-Anlage zur Seite. Durch den Sitz in Deutschland hast du auch jederzeit einen Ansprechpartner vor Ort. Weitere Balkonkraftwerk-Deals ohne Halterung findest du in unserem Balkonkraftwerk-Artikel. Du interessierst dich für eine konventionelle Dach-Solaranlage? Dann schau dir die beliebte Solaranalage mit 10 kWp für unter 9.000 Euro an. Tipp für Schnäppchenjäger: Erhalte zusätzlich einen Rabatt von zwei Prozent bei Bezahlung per Überweisung, Kreditkarte, Giropay, Klarna Sofort oder per Sofort-Banking. Gerade bei Dach-PVs im Set oder Wärmepumpen lässt dir der Händler so nochmal 100 bis 200 Euro nach. Bei der oben vorgestellten Mini-PV im Komplettpaket sparst du so knapp 10 Euro extra. Erfahre mehr über ACTEC: Zum Shop* Information & Kontakt AC TEC GmbH

Telefon: 0721/98899598

E-Mail: info@actec-solar.de

Website: www.actec-solar.de