Bunte Blüten oder grüne Topfpflanzen – mit Lego Botanicals hat jeder einen grünen Daumen

Die perfekte Muttertagsgeschenk-Idee für alle, die gerne mit Lego bauen

für alle, die gerne mit Lego bauen Echte Blumen waren gestern - heute werden sie aus Lego gesteckt

Blumensträuße sind der Klassiker unter den Geschenken. Auch am Muttertag werden in vielen Familien Blumen an Mama verschickt und überreicht. Wenn du mal etwas Abwechslung in deine Geschenk-Routine bringen willst, dann sind die Blumen von Lego Botanicals eine besonders originelle Alternative zu herkömmlichen Sträußen. Im Folgenden bekommst du mehr Informationen.

Blumen aus Lego bauen - Das ist Lego Botanicals

Diese Pflanzensets zum selber Bauen ermöglichen es Erwachsenen, noch einmal richtig in die Lego-Welt einzutauchen und selbst einen Blumenstrauß oder eine Pflanze zu erschaffen.

Seit 2021 ist die Botanicals-Reihe von Lego erhältlich und umfasst mittlerweile Orchideen, Sukkulenten, Bonsai-Bäume und eine Paradiesvogelblume.

Zum Anlass des Muttertags eigenen sich vor allem die bunten Blumensträuße.

Meditativ und Selbstgemacht - Echte Blumen waren gestern

Die Pflanzen-Imitate sind ein wahrer Eye-Catcher für das Haus und die Wohnung. So können sie nachhaltig als Deko in einer Vase arrangiert werden oder an die Wand gehängt werden.

Der größte Vorteil in den Lego-Blumen liegt natürlich darin, dass sie nicht verwelken und verblühen. Die Geste, die mit dem Geschenk zum Muttertag rübergebracht werden soll – nämlich die Dankbarkeit und Zuneigung – bleibt so viel länger bestehen.

Hinzukommt, dass das Zusammensetzen der Steine eine meditative Wirkung haben kann und dabei hilft, sich für dieses Projekt nur auf eine Sache zu konzentrieren und Achtsamkeit zu trainieren. Auch damit tust du deiner Mutter einen Gefallen und solltest du dir sicher sein, dass sie daran keine Freude finden wird, dann befasse dich selbst damit und schenke deiner Mama deinen selbst hergestellten Lego-Strauß. Damit hast du dann quasi ein selbstgemachtes Geschenk und die sind ja bekanntlich viel mehr wert, als gekaufte. Das Zusammensetzen der Sets könnt ihr außerdem auch gemeinsam machen und so noch mehr Zeit zusammen verbringen, bei der am Ende hoffentlich ein tolles Blumen-Arrangement herauskommt.

Die schönsten Lego-Blumenarrangements

Der Klassiker – Rosen

Von wegen rote Rosen sind nur für den Valentinstag geeignet – mit diesem Set kannst du zwei Rosen aus 120 Teilen zusammensetzen, die sich danach wunderbar auf dem mit Kaffee und Kuchen gedeckten Muttertags-Tisch machen.

Wunderschöne Frühlingsblumen - Lego-Narzissen

Im Frühling blühen sie draußen vor dem Fenster und jetzt auch den Winter über im Haus deiner Mama – Narzissen. In diesem Set aus 216 Teilen erhältst du am Ende vier der weißen und gelben Blumen.

Wow-Effekt - Der Wildblumenstrauß

Der Wildblumenstrauß verzaubert mit einem bunten Farbenmeer an verschiedensten Blüten und deren Formen. In diesem Set kannst du acht Wildblumenarten verbauen: Kornblumen, Lavendel, Wald-Scheinmohn, Wiesenkerbel, Lederfarne, Gerbera-Gänseblümchen, Rittersporn und Lupinen. Die Blüten können mit verschiedenen Stängeln kombiniert werden und so einzigartig zusammengestellt werden.

Der klassische Blumenstrauß

Ganze 756 Teile umfasst die klassische Variante des Straußes von Lego. Zu den fünfzehn verstellbaren Stielen können hier Rosen, Mohn, Astern, Gänseblümchen oder Löwenmäulchen verbaut und einzigartig arrangiert werden.

