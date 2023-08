Schnäppchenkalender - welche Produkte gerade besonders günstig sind

Mode, Haushalt, Auto und Elektronik: Bei diesen Konsumgütern lässt sich am meisten sparen

Antizyklisch kaufen ist Trumpf? Preisbewusstes Shopping in der Monatsübersicht

Preisbewusstes Shopping in der Monatsübersicht Preisschwankungen nicht nur zu Feiertagen: Darum ist der Preisunterschied bei manchen Produkten besonders hoch

Den Jahreskalender im Januar oder die Schokohasen nach Ostern kaufen sind allseits bekannte Spartipps, um teure Saisonartikel günstiger zu erwerben. Doch inzwischen gibt es einen richtigen "Sparkalender", denn nicht nur nach großen Feiertagen oder zu Schlussverkäufen schwanken die Preise bei Konsumgütern. Eine Studie der Bank barclays auf Datenbasis des Statistischen Bundesamts behandelte 300 Waren und ihre Preisschwankungen zwischen 2015 und 2022. Daraus geht hervor, dass der durchschnittliche Preisunterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Monat bei 8,5 % lag. Auf ähnliche Daten stützen sich auch die Sparkasse und das Vergleichsportal guenstiger.de. Grundsätzlich lässt sich bei den Kategorien Mode, Haushalt & Garten, PKW & Autozubehör bzw. Elektronik am meisten sparen, vorausgesetzt der richtige Kaufzeitpunkt wird gewählt. Unser Schnäppchenkalender zeigt dir, in welchem Monat bestimmte Produkte billiger zu haben sind als sonst.

Sparkalender für das erste Quartal - Reisegepäck, Rasenmäher, Spielwaren & Co

Besonders Restbestände aus dem Weihnachtsgeschäft und beliebte Weihnachtsgeschenke wie Parfüm oder Pralinen gehen im Januar weitaus günstiger über die Ladentheke als im Vormonat. Sparfüchse profitieren im Januar von mangelnder Nachfrage und können vor allem bei Sommermode, Reisegepäck und Fahrrädern preisgünstig zuschlagen. Bei Modeartikeln lohnt sich ein besonders waches Auge, denn mit 11,1 % Preisdifferenz lag dieses Konsumgut im Jahr 2022 an der Spitze der Preisschwankungen.

Antizyklisches Einkaufen lohnt sich auch im Februar. Rasenmäher, Gartenmöbel und Gartenzubehör kannst du im grauen Wintermonat besonders günstig erwerben. Auch beim geplanten PKW-Kauf lohnt sich in den Wintermonaten ein Gang ins Autohaus. Besonders bei letzterem schwankten die Preise im Jahr 2022 laut Studie um durchschnittlich 7,8 % zwischen dem günstigsten und dem teuersten Monat.

Ein Blick in den Sommer zahlt sich bereits im März aus, denn dann gibt es meistens noch günstige Sommerurlaubsangebote für Frühbucher. Preise für Spielwaren erreichen im März ihren statistischen Tiefpunkt, bevor diese bis zum Weihnachtsfest wieder stetig steigen. Bei Elektronikgeräten geht die Spanne dagegen weit auseinander. Während Fitnesstracker, E-Book-Reader und PC-Zubehör in den Frühlingsmonaten März bis Mai am günstigsten sind, lohnt es sich bei anderen Produkten dieser Kategorie noch einige Monate mit dem Kauf zu warten.

April bis Juni: Die beste Zeit für Bücher, Smartphones und Campingartikel

Zum Reifenwechseltermin rund um Ostern kann ein Preisvorteil bei der Erneuerung der abgefahrenen Winterreifen entstehen. Diese werden laut ADAC durchaus stärker saisonorientiert gehandelt als Sommerreifen. Wintersportfans sollten sich das zweite Quartal dick anstreichen, denn zum Saisonende gibt es bei Ausrüstung und entsprechender Wintermode einen Preissturz. Selbiges gilt für die Unterkunft im kommenden Winterurlaub.

Viele Verlage geben im Mai Taschenbuch-Editionen ihrer Bestseller heraus, die vorher lediglich als Hardcover-Version erschienen sind. Wenn du Geld sparen möchtest, bietet es sich an, auf die günstigere Version als Taschenbuch zu warten und dich für den Sommer mit Lesestoff einzudecken. Grundsätzlich unterlagen in den letzten acht Jahren vor allem E-Book-Downloads und Kinderbücher den höchsten Preisschwankungen in dieser Produktkategorie. Laut Studie der barclays Bank kommst du bei Kinderbüchern im Januar am günstigsten weg, bei E-Book-Inhalten im Dezember. Inspiration gefällig? Die besten Bücher und Lese-Empfehlungen des inFranken.de Teams.

Der Juni überrascht wiederum mit einer Ausnahmeregel zur antizyklischen Kauftaktik: Mit dem Beginn der Campingsaison betreiben viele Outdoor-Geschäfte enormen Preiskampf und bieten Produkte aus diesem Segment günstiger als im restlichen Jahr an. Einzig allein der Januar unterbietet in den Kategorien Campingzubehör, Schlafsack und Zelt den Juni. Letztere sind im Wonnemonat Mai dagegen am teuersten. Sämtliche Indoor-Produkte avancieren mit dem Beginn des Sommers zum Ladenhüter. Wenn du dir zum Beispiel ein Fitnessgerät für zu Hause anschaffen möchtest, könnte sich ein Kauf im Juni lohnen.

Heimkino, Gartenmöbel oder Grillwaren: Diese Produktpreise sind von Juli bis September besonders günstig

Im Juli dreht sich viel um Klamotten, Schuhe & Co, denn die Lager der Modehersteller werden für die anstehende Herbst- und Winterkollektion benötigt. Sei es mit oder ohne Sommerschlussverkauf, ab Juli lohnt es sich noch einmal sich für den nächsten Sommer einzukleiden.

Der August läutet das Ende der warmen Jahreszeit ein, was zur Folge hat, dass bei Planschbecken, Grillwaren und weitere sommerliche Produkten oft eine Preissenkung vorgenommen wird. Mit der anstehenden Ernte werden heimische Lebensmittel ebenfalls günstiger als in den restlichen Monaten. Als Orientierungshilfe über das ganze Jahr hinweg dient ein Saisonkalender.

Mit dem Ende der Gartensaison unterliegen Produkte aus dem Bereich Haushalt & Garten erneut besonderen Preisschwankungen. Durchschnittlich lag diese in der Branche im Jahr 2022 bei 9,1 %. Allen voran gibt es bei Gartenmöbeln im August und September satte Rabatte. Auch beim Sonderfall Elektronikartikel solltest du erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen. Während Heimkinoanlagen und Audiogeräte im Februar in der Regel ihren Preispeak erreichen, sind diese zwischen Juni und September am günstigsten. Grundsätzlich gilt hier, dass bei Einführung eines neuen Produktes, die jeweiligen Vorgängerversionen mit einem Rabatt versehen werden.

Rabattaktionen im Herbst und erhöhte Kaufkraft im Dezember: Bei diesen Produkten kannst du im vierten Quartal ordentlich sparen

Für einen Kauf von Monitoren, Laptops und Druckern sind die Monate Oktober und November einer der besten Zeitpunkte im Jahr. Auf das neue Jahr solltest du hier nicht warten, denn der Januar ist statistisch gesehen der teuerste Monat in dieser Produktkategorie. Der richtige Zeitpunkt lohnt sich, auch wenn dieser bei Produkten aus dem Bereich Elektronik stark variiert. Die Durchschnittspreise gingen in der Branche letztes Jahr durchschnittlich um 7,1 % auseinander.

Der November steht ganz im Zeichen von Rabattaktionen wie die Black Week. Jährlich werden hier wahre Rabattschlachten veranstaltet. Bedacht einkaufen und ein Preisvergleich, ob es sich wirklich um ein gutes Angebot handelt, ist im Zuge dessen jedoch unabdingbar. In der Zeit von Plätzchen und vorweihnachtlicher Stimmung zahlt sich ein Weitblick auf sportlichere Zeiten aus: Sportprodukte, die hauptsächlich im Sommer benötigt werden, wie zum Beispiel Fahrradhosen, sind jetzt günstiger zu haben als in der Saison selbst. Die besten Schnäppchen findest du bei inFranken.de.

Mit erhöhter Kaufkraft und im Hinblick auf das kommerzialisierte Weihnachten geht es in den Dezember. Dies bedeutet aber nicht, dass du für sämtliche Produkte tief in die Tasche greifen musst. Spielekonsolen, TVs oder Digitalkameras erreichen ihren preislichen Tiefpunkt, während diese direkt im Januar statistisch gesehen am teuersten sind. Vorsicht walten lassen, solltest du jedoch bei Spielen für PC und Konsolen. Die beliebten Weihnachtsgeschenke sind im Dezember besonders preisintensiv. Mit einer durchschnittlichen Preisschwankung von rund 20 % sind die Spiele im Mai und Juni deutlich günstiger als im November und Dezember.

Mehr Schnäppchen entdecken:

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Piktogramm beziehungsweise einem Einkaufswagen-Symbol, einem Ticket-Symbol, einem Hotel-Symbol oder Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler oder Dienstleister. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © AdobeStock