Mini-PVs stark reduziert beim deutschen Online-Händler ACTEC

beim deutschen Online-Händler ACTEC Förderungen machen Anschaffung noch attraktiver - so viel ist drin

machen Anschaffung noch attraktiver - so viel ist drin Balkonkraftwerke mit 2 oder 3 Modulen schon ab 540 Euro - alle Details zu den Deals

Der Sommer ist da und wer sich jetzt ein Balkonkraftwerk holt, kann dieses voll zur Stromproduktion ausnutzen. Wir haben die passendes Deals für den Einstieg in die Welt der Mini-PVs entdeckt. Unser Highlight ist das Balkonkraftwerk mit drei Modulen und einer Leistung von 1245 Watt für nur 655 Euro - gefunden im Online-Shop von ACTEC*. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299 Euro, du sparst also fast 50 Prozent. Für den Versand fallen nochmal 89 Euro an. Das passende Montagesystem samt Kabel muss noch dazu gekauft werden. Mit dieser Leistung kannst du mehr Solarstrom über den Tag verteilt produzieren und holst das Maximum aus deiner Mini-Photovoltaik raus.

Beim gleichen Händler haben wir ein Set mit zwei Modulen und einer Leistung von 830 Watt* für 540 Euro entdeckt. Hier kommen ebenfalls Versandkosten in Höhe von 89 Euro dazu. Auch hier musst du das Zubehör für die Montage separat erwerben. Wer aus der Nähe von Karlsruhe kommt, spart sich die Versandkosten durch Selbstabholung beim Händler. Der ACTEC-Shop ist ein beliebter Anlaufpunkt der PV-Community, die bei den angebotenen Mini-PVs von einer "unschlagbaren Preis-Leistung" spricht. Übrigens: Wer per Überweisung, Kreditkarte, Giropay, Klarna Sofort oder per Sofort-Banking bezahlt, erhält von ACTEC einen Extra-Rabatt von zwei Prozent an der Kasse.

Balkonkraftwerke im Set schon ab 540 Euro - Förderung nutzen

Bei genehmigungsfreien Mini-Solaranlagen wie hier wird eine Leistung von maximal 600 Watt über den Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist. Bei einem angenommenen Eigenverbrauch von jährlich 500 Watt und einem Strompreis von 40 Cent (entspricht Strompreisbremse) sparst du 200 Euro Stromkosten pro Jahr ein. Somit haben sich die bei ACTEC angebotenen Balkonkraftwerke in etwa zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren refinanziert, unter Berücksichtigung der Versandkosten dauert es ein halbes Jahr länger. Bald soll die Leistungsbegrenzung auf 800 Watt angehoben werden, wodurch die Mini-Solaranlage noch schneller refinanziert ist.

Mit Förderung erreichst du den Break-Even noch schneller. So holst du dir den Preis schon mit der Anschaffung teilweise oder komplett zurück - damit wird die Installation deiner Mini-PV noch attraktiver. So fördern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein flächendeckend mit bis zu 500 Euro, auf kommunaler Ebene gibt es Förderungen von 50 bis zu 750 Euro. So muss beispielsweise in Heidelberg bei einem 600-Watt-Modell nur ein Eigenanteil von 50 Euro bezahlt werden, den Rest fördert die Stadt. In Braunschweig werden bei dieser Größe 400 Euro zugeschossen, in Erlangen bis zu 300 Euro. In unserem Artikel haben wir alle Förderprogramme zusammengefasst.