Der Amazon Prime Day findet auch 2023 an zwei Tagen statt: Dienstag, 11. Juli und Mittwoch, 12. Juli, sind Festtage für Sparfüchse. An beiden Tagen kannst du wieder nach Lust und Laune shoppen und dir exklusive Angebote sichern.

Prime Day 2023: Jetzt geniale Schnäppchen sichern

Die Deals beinhalten Angebote aus allen Kategorien, darunter die beliebten Bereiche Elektronik, Haushalt, Fashion, Beauty und noch vielen weiteren. Vertreten sich laut Amazon-Mitteilung auch kleine und mittlere Unternehmen. Zudem erhältst du Rabatte und Gratis-Testzeiträume für die Media-Plattformen Prime Video, Music Unlimited und Kindle Unlimited.

"Das größte Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder ist zurück", verkündet den Online-Versandhändler: Am 11. und 12. Juli 2023 bietet der Prime Day wieder tausende Produkte aus allen Kategorien zu besonders günstigen Preisen. Prime-Mitglieder können unter amazon.de/primeday* Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händler*innen einkaufen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Neue Angebote aus allen Kategorien – von Fashion und Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Laufe des Prime Day freigeschaltet und bieten viele tolle Rabatte. Auch für Amazon Devices wie Echo-, Fire TV-, Kindle-, Ring-, Blink- und eero-Geräte sowie Fire-Tablets gibt es attraktive Angebote.

„Wir freuen uns, unseren Prime-Mitgliedern auch dieses Jahr wieder zwei Tage voller Angebote bieten zu können“, so Kerstin Giebels, Head of Prime Deutschland. „Viele unserer Mitglieder warten schon sehnsüchtig auf diesen Tag, um ihre Wunschprodukte zu außergewöhnlich guten Preisen kaufen zu können. Mit tollen Deals aus allen Kategorien ist für jedes Prime-Mitglied etwas dabei.“

Ausgewählte Angebote schon jetzt verfügbar

Kund*innen müssen sich nicht bis zum Prime Day gedulden, um einzukaufen, denn erste Angebote für Prime-Mitglieder sind bereits jetzt erhältlich* - oder werden bald freigeschaltet:

Amazon Music Unlimited*: Aktuell bekommst du im Rahmen des Prime Days einen Gratis-Zugang für Amazon Music Unlimited - für ganze vier Monate . Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit und nur für Prime-Kund*innen, die den Musik-Streaming-Dienst von Amazon noch nicht nutzen. Wenn das auch auf dich zutrifft, ist das deine Chance, um über 100 Millionen Songs und die beliebtesten Podcasts in bester Streaming-Audioqualität zu hören. Ein weiteres Extra: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited abonnieren, können den Service auf eine Familienmitgliedschaft ausweiten und diesen vier Monate gratis nutzen. Ebenfalls interessant ist ein neues Feature, mit dem man jeden gewünschten Song in HD und 3D-Audio hören und das man jetzt auf Amazon Music Unlimited* testen kann.

Audible: Im Rahmen des Prime Days 2023 kannst du die Hörbuch-, Hörspiel- und Podcast-Plattform drei Monate lang kostenlos testen. Hierbei kannst du dein Abo jederzeit pausieren oder kündigen und bist dadurch sehr flexibel. Weitere Informationen zu Audible, der Prime Day-Aktion und Hörbuch-Tipps erhältst du in unserem Artikel.

Amazon Fresh*: Frische Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf schnell und bequem online bestellen und nach Hause liefern lassen. Mit Amazon Fresh können Prime-Mitglieder in München, Hamburg, Berlin und Potsdam bei ihrem Einkauf Produkte mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent entdecken. Achtung: Das Angebot gilt vom 3. bis 31. Juli 2023.

Generalüberholte Amazon-Geräte*: Auf generalüberholte Geräte der Reihen Echo, Fire-TV, Kindle, Ring oder Fire-Tablet spendiert Amazon zwischen 17 und 45 Prozent Rabatt.

Prime Gaming*: Prime-Mitglieder können vom bis 12. Juli 2023 wöchentlich auf kostenlose Spieleklassiker wie Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown und STAR WARS: The Force Unleashed, zugreifen. Zusätzlich können sie innerhalb der nächsten Wochen verschiedene Spieleinhalte sowie Perks nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO.

Satte Rabatte gibt es aktuell bereits auf Amazon-exklusive Produkte für den täglichen Bedarf aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Beauty sowie auf Haushaltsprodukte von Amazon-Marken*.

Einfacher als je zuvor: So sicherst du dir die besten Prime Day Schnäppchen

Amazon erleichtert dir die Schnäppchen-Jagd beim diesjährigen Prime Day: In diesem Jahr hast du die Möglichkeit, Benachrichtigungen und Produktempfehlungen auf dich zuzuschneiden. So wirst du direkt informiert, wenn deine favorisierten Produkte im Angebot sind. Hinweis: Nur für Prime-Mitglieder.

Beispielsweise kannst du Benachrichtigungen abonnieren, die sich an deinen zuletzt gesuchten Produkten auf Amazon orientieren. Hierzu nutzt du die Amazon App* für Android oder iOS so wie sonst auch - sobald der Prime Day startet, werden dir Push-Benachrichtigungen zu den besten Angeboten deiner Lieblings-Produkte direkt auf dein Smartphone gesendet. Was das Smartphone kann, kann Alexa ebenfalls: Die Sprachassistentin hat ein offenes Ohr für deine Wunschprodukte und erinnert dich während des Prime Days daran, wenn diese aktuell zum Schnäppchen-Preis zu haben sind.

Tipp: Wenn du dich für die Amazon-Kreditkarte interessierst, empfehlen wir dir unseren Erfahrungsbericht. Wir sagen dir, für wen sich die Amazon-Visa-Karte lohnt - und für wen eher nicht.

Schnäppchen-Jagd: Das sind die besten Angebote zum Amazon Prime Day 2023

Zum Prime Day stehen auch dieses Jahr wieder jede Menge starke Schnäppchen* für Prime-Kund*innen bereit. Dabei handelt es sich um zahlreiche Angebote aus den Bereichen Elektronik, Fashion, Haushalt & Garten, Beauty, Haustierbedarf und weiteren.

Auch mithilfe von Amazon Coupons* lässt sich echtes Geld sparen: Diese werden ganz einfach aktiviert und gelten unter anderem auf Alltagsartikel, Elektronik und weitere.

Prime-Mitglieder profitieren auch in diesem Jahr von Angeboten des Tages sowie Blitzangeboten - mit starken Preisreduzierungen. Über die tagesaktuellen Schnäppchen informieren wir dich zu den "Prime Days" in diesem Artikel.

Kein Prime-Mitglied? So sparst du mit dem Prime-Trick

Wer kein Prime-Mitglied ist, aber dennoch von den exklusiven Schnäppchen des Prime Day profitieren möchte, kann einen ganz einfachen Trick anwenden, um an die großartigen Angebote zu gelangen: Melde dich für ein kostenloses Probe-Abo* an - dieses ist komplett unverbindlich und du kannst vor Ablauf des Probezeitraums jederzeit kündigen.

Mit dem Probe-Abo genießt du allerlei Prime-Vorteile:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von E-Books

Kostenloser Zugriff auf Music Unlimited mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

Käufer können durchschnittlich 16 Prozent sparen

Doch lohnt es sich, an den Prime-Day-Aktionstagen zuzuschlagen? Seit 2018 untersucht guenstiger.de die jährliche Rabattaktion und fand heraus, dass Amazon bei dem Großteil der untersuchten Deals tatsächlich den günstigsten Preis bietet im Vergleich zu rund 2000 Onlinehändlern. Im Jahr 2022 sparten Verbraucher bei den Prime-Day-Deals im Schnitt 16 Prozent. Das teilt das Vergleichsportal anlässlich der Ankündigung des Amazon Prime Days 2023 mit.

Am Prime Day 2022 war Amazon laut Analyse von guenstiger.de bei 88 Prozent der untersuchten Produkte der günstigste Anbieter. Nur bei 4 Prozent der Stichproben war der Versandhändler mit mindestens einem anderen Shop preislich gleichauf und bei 8 Prozent teurer als die Konkurrenz. Zudem stieg das Sparpotenzial im Jahr 2022 erstmals wieder an, nachdem es in den Jahren zuvor stetig gesunken war. Während es in 2018 noch bei im Schnitt 23 Prozent lag, fiel es in 2019 auf 20 Prozent, in 2020 auf 18 Prozent und lag in 2021 nur noch bei 11 Prozent. Im vergangenen Jahr konnten Verbraucher dann wieder etwas mehr sparen, und zwar im Schnitt 16 Prozent.

Käufer konnten im Jahr 2022 am meisten in den Kategorien Werkzeug und Spielwaren sparen mit jeweils 21 Prozent im Schnitt. Es folgt der Bereich Haushaltsgeräte mit einer durchschnittlichen Ersparnis von 19 Prozent. In den Kategorien Audio und Fernseher zahlten Amazon-Prime-Kunden im Durchschnitt 17 Prozent weniger als bei der Konkurrenz. Ebenfalls auf ihre Kosten kamen Käufer von Notebooks, Tablets und Co. mit einer Ersparnis von durchschnittlich 15 Prozent. Bei Wearables konnten Verbraucher im Schnitt 11 Prozent einsparen. Die niedrigste Ersparnis lag mit durchschnittlich 6 Prozent bei Smartphones.

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day ist ein exklusives Angebot von Amazon für Prime-Mitglieder mit exklusiven Angeboten. Das Event wurde am 15. Juli 2015 ins Leben gerufen, um den 20. Geburtstag von Amazon zu feiern. Zu beachten ist, dass das Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder ist. Wer kein Mitglied ist, kann mit dem Prime-Trick dennoch kurzzeitig von den Schnäppchen-Angeboten des Prime Days profitieren.

Über weitere Aktionen und Rabatte während des Prime Days halten wir dich in diesem Artikel auf dem Laufenden.