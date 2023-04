Jeep E-Bikes legt beliebten E-Bike-Deal mit Top-Preis-Leistung neu auf

mit Top-Preis-Leistung neu auf Faltbares E-Bike FR 7100 4xe in der Limited Edition: 1.799 statt 2.499 Euro, nur bis Ostern!

in der Limited Edition: statt 2.499 Euro, nur bis Ostern! Im Kofferformat ideal für Pendler - ohne Aufpreis in Bus und Bahn mitnehmen

Mit unserem genialen E-Bike-Deal sparst du bares Geld: Pünktlich zum Start in die Fahrrad-Saison gibt's das Jeep Fold FAT E-Bike FR 7100 4xe* in der Limited Edition zum Aktionspreis von 1.799 Euro (statt 2.499 Euro). Mit gratis Helm und kostenlosem Versand sparst du über 800 Euro. Die Marke Jeep steht seit über 80 Jahren für die Idee von Freiheit, Abenteuer und Leistungsfähigkeit - das spiegelt sich bei dieser Aktion wider. Schnell sein lohnt sich!

Das Jeep Fold FAT E-Bike FR 7100 4xe* gilt als beliebtes Fortbewegungsmittel für Pendler, gerade für kurze Strecken oder in Verbindung mit dem ÖPNV. Nutze das Falt-E-Bike für den Weg zur Arbeit und lass das Auto stehen - so sparst du bares Geld! In der Bahn fährt das Klapprad gratis mit. Im Campingurlaub ist das Faltrad von Jeep E-Bikes mit wenigen Handgriffen eingeklappt und platzsparend verstaut. Der ideale Begleiter für den nächsten Italien-Urlaub oder den Roadtrip durch Europa.