Ein Balkonkraftwerk für schlappe 490 Euro - das gibt's aktuell im Online-Shop von ACTEC*. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.019 Euro, du sparst also über 50 Prozent. ACTEC beschreibt das Produkt als ideales Set, um die Grundlast im Hausnetz zu senken. Außerdem haben wir ein Set mit Microwechselrichter entdeckt, der Aufpreis ist geringfügig. In unserem Erfahrungsbericht erzählen Leserinnen und Leser, wie viel Geld sie jedes Jahr mit ihrem Balkonkraftwerk sparen. Der ACTEC-Shop ist ein beliebter Anlaufpunkt der PV-Community, die bei der angebotenen Mini-PV von einer "unschlagbaren Preis-Leistung" spricht.

Mit Förderung holst du dir den Preis für deine Mini-Solaranlage teilweise oder komplett zurück - damit wird die Anschaffung noch attraktiver. So fördern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein flächendeckend mit bis zu 500 Euro, auf kommunaler Ebene gibt es Förderungen von 50 bis zu 750 Euro. So muss beispielsweise in Heidelberg bei einem 600-Watt-Modell nur ein Eigenanteil von 50 Euro bezahlt werden, den Rest fördert die Stadt. In Braunschweig werden bei dieser Größe 400 Euro zugeschossen, in Erlangen bis zu 300 Euro. In unserem Artikel haben wir alle Förderprogramme zusammengefasst.