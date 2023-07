PV-Aktion: Klein-Solaranlage schon ab 999 Euro

Steckersolargeräte, so genannte Balkonkraftwerke, boomen. Laut einer Marktstudie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) hat sich die Anzahl der Mini-Solaranlagen in Deutschland von 2020 bis 2021 auf 140.000 bis 190.000 verdoppelt.

Wenn dir ein Balkonkraftwerk zu wenig Leistung bringt, du dich aber noch nicht über große Dachmodule traust, kannst du auf eine Alternative zurückgreifen: Kleine Photovoltaikanlagen mit 2, 3 oder 4 Kilowattpeak (kurz kWp). Diese Einheit beschreibt die Höchstleistung einer PV-Anlage. Der zu erwartende Ertrag von etwa 2.000, 3.000 bzw. 4.000 Kilowattstunden (kurz kWh) deckt sich etwa mit dem Stromverbrauch eines Zweipersonenhaushalts, größere Haushalte decken ihre Grundlast damit ab (z. B. Waschmaschine, Herd). So machst du dich unabhängig vom Strommarkt. Beim Deal-Portal DealClub haben wir drei besonders interessante Angebote ab 999 Euro entdeckt. Die Montage der Klein-PVs übernimmst du per "Plug & Play" selbst - und das ohne großen Aufwand.

Kleine Solaranlagen mit 2, 3 oder 4 kWp zur Eigenmontage

Diese Klein-Solaranlagen für jeden Geldbeutel sind derzeit bei DealClub erhältlich:

2 kWp mit 5 Modulen für 999 Euro, optional mit doppelter Leistung

Ein Händler auf DealClub bietet zwei leistungsstarke Photovoltaikanlagen für Einsteiger an, derzeit stark reduziert. Mit der Solaranlage JAM54S31-400/MR Full Black* des Herstellers Ja Solar mit einer Leistung von 2 kWp bekommst du fünf monokristalline Halbzellen-Module von JaSolar. Im Komplettpaket ist auch ein Wechselrichter enthalten. Der Growatt MIC 2000TL-X hat eine Leistung von 2 Kilowatt. Die Sets eignen sich ideal für Eigenheimbesitzer mit freien Flächen, beispielsweise auf der Terrasse oder dem Gartenhaus. Wer zwei Sets kauft verdoppelt die Leistung auf 4 kWp und ist flexibler in der Ausrichtung der Module (beispielsweise mit einer Ost-West-Kombination).

Mithilfe eines mitgelieferten USB-Sticks kannst du die 1.722 Millimeter lange und 1.134 breite PV-Anlage mit deinem WLAN verbinden und die Daten auslesen, wie etwa die Erträge. Eine aufwändige Installation durch einen Fachbetrieb ist nicht notwendig: Die kleine Solaranlage lässt sich mit etwas Geschick selbst aufbauen, den Anschluss ans Netz muss ein Elektriker übernehmen. DealClub hat die 2 kWp-Anlage im Set von 1.599 Euro auf 999 Euro reduziert*, der Verkäufer ist Redealer. So sparst du 38 Prozent. Hinzu kommt: Die Lieferung ist kostenlos.

3 kWp mit 8 Modulen für 1.499 Euro

Das leistungsstärkere Modell mit 3 kWp JAM54S31-400/MR Full Black* wird mit acht Solarmodulen von JaSolar und dem Growatt MIC 3000TL-X 3 KW Wechselrichter geliefert (ebenfalls von Redealer). Auch dieses Set beinhaltet einen USB-Stick zum Auslesen der Daten. Bei DealClub kostet diese Version derzeit 1.499 Euro anstatt 2.499 Euro. Darüber hinaus findest du auf der Website einen Rabattcode ("3KW100"), mit dem du noch einmal 100 Euro sparen* kannst. Mit dem Gutschein sparst du satte 44 Prozent auf den UVP. Für die Lieferung per Spedition werden 99 Euro fällig, bei Selbstabholung zahlst du nichts.

DIY-Photovoltaik: Aufbauen, vom Elektriker anschließen lassen und los geht's

Die kleinen PV-Anlagen sind nicht nur günstiger als Solarmodule auf dem Dach. Du sparst auch Kosten für die ansonsten aufwändige Installation. Für große Anlagen empfiehlt es sich, einen Fachbetrieb mit der Planung und Montage zu beauftragen (auf Solaranlagen-Portal.com kannst du bis zu fünf Vergleichsangebote anfragen*). Da sowohl die Anlage mit 2 als auch die mit 3 kWp mit "Plug & Play" funktionieren, ersparst du dir die zeitintensive und teure Planung und Montage. Du kannst den Aufbau ganz einfach selbst in die Hand nehmen und am Ende den Anschluss ans Hausnetz und das öffentliche Netz vom Elektriker durchführen lassen. Welche Schritte du in Eigenregie erledigen kannst und an welcher Stelle du den Fachmann brauchst, haben wir in unserem Artikel für dich zusammengefasst.

Aufgrund der geringen Größe hast du die Möglichkeit, die Anlage auf einem geeigneten Balkon, auf der Terrasse, auf dem Carport oder aufgeständert im Garten aufzustellen. Beachte aber: Für deine kleine Solaranlage brauchst zwar keine Baugenehmigung, ein paar Formalitäten sind aber zu erledigen. Du musst die Solaranlage in das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA) eintragen, hier haben wir eine Checkliste für dich zusammengestellt. Solltest du Strom in das Netz einspeisen, musst du die PV-Anlage zusätzlich dem Netzbetreiber deiner Region melden. Das ist aber bei kleinen Anlagen in der Regel nicht der Fall, da sie zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch gedacht sind.

Fazit zu Einsteiger-PVs: Viel Leistung für kleines Geld

Für die verwendeten Komponenten sind die 999 Euro für die 2 kWp* und die 1.499 Euro für die 3 kWp* sehr günstig. Hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Auch die 1.998 Euro für die zwei Sets a 2 kWp sind preislich unschlagbar. Bei den Angeboten von DealClub zahlst du jeweils nur 500 Euro je kWp. Zum Vergleich: Wenn du einen Handwerksbetrieb beauftragst, wird das vier- bis fünffache je kWp fällig. Unabhängig von den Kosten wirst du wahrscheinlich keine Solarfirma finden, die PVs mit einer so kleinen Dimensionierung verbauen. Tipp: Noch mehr Power gibt es mit dem Photovoltaik-Set mit starken 10 kWp*, welches schon ab 4.499 Euro bei DealClub erhältlich ist (Smart Power Meter und/oder Speicher gegen Aufpreis). Der Normalpreis liegt bei 7.999 Euro, somit sparst du 3.500 Euro.

Wer nicht ausreichend Fläche für die 2 bzw. 3 kWp zur Verfügung hat, der sollte einen Blick auf den Balkonkraftwerk-Deal beim gleichen Händler werfen. So sicherst du dir 2x 405 Watt von JaSolar mit 800 Watt Micro-Wechselrichter von Deye für 499 statt 799 Euro*. Hier sparst du dir 38 Prozent gegenüber Listenpreis. Für die Lieferung werden 99 Euro fällig.

Das könnte dich auch interessieren: Unser Leser hat die PV auf seinem Dach selbst installiert, diese Tipps gibt er dir auf den Weg. Mit im Artikel: Eine Solaranlage mit 10 kWp und Speicher für extra-günstige 9.750 Euro (mit Extra-Rabatt beim Bezahlvorgang sogar nur 9.550 Euro).

