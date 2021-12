Deutschland vor 1 Stunde

Lebensmittelwarnung

Rückruf von beliebter Backzutat: Krebserregender Stoff Ethylenoxid gefunden

In drei Produkten des Gewürzvertriebs Nordrhein sind Rückstände von Ethylenoxid nachgewiesen worden. Diese Chemikalie kann Krebs erzeugen und ist in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten.