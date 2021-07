Franken vor 3 Stunden

Warnung

Vorsicht: Deutlich zu viel Jod enthalten - Hersteller ruft Algen-Salat zurück

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor einem Produkt, in dem der Jodgehalt viel zu hoch ist. Vertrieben wird es in vielen Bundesländern, auch bei uns in Bayern.