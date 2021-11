Rückruf: Discounter "Action" warnt vor Einnahme von Vitamin-D-Tabletten

Tabletten könnten Spuren von Ethylenoxid enthalten

enthalten Gift gilt als krebserregend

Vor allem in Zeiten, in denen die Sonnenstunden immer knapper werden, greifen viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln, um ihren Vitamin-Haushalt zu decken. Dies gilt umso mehr, da der Vitamin-D Haushalt auch für einen möglichen Corona-Krankheitsverlauf entscheidend ist. Doch während man generell darauf achten sollte, ob und welche Vitamine man in Tablettenform zu sich nimmt, gilt jetzt zusätzlich erhöhte Vorsicht: Denn in bestimmten Tabletten könnten krebserregende Stoffe enthalten sein, weshalb ein Rückruf gestartet wurde.

Discounter ruft Vitamin-D-Tabletten zurück

Es handelt sich um das Vitamin-D-Präparat des Unternehmens Innovit. Das Produkt wurde im Discounter "Action" verkauft.

Die Action Deutschland GmbH ruft das folgende Produkt zurück:

Innovit Vitamin D

Artikelnummer: 3003239

EAN-Code: 5000453122774

Seriennummer: 258899

Haltbarkeitsdatum: 02/2023

Spuren von Ethylenoxid in Nahrungsergänzungsmittel

Der Grund für den Rückruf liegt laut "Action"-Sicherheitshinweis in möglichen Spuren des Biozids Ethylenoxid, das in der EU aufgrund seines stark gesundheitlichen Charakters bereits seit 1991 als verboten gilt, wie verbraucherzentrale.de mitteilt. Demzufolge ist Ethylenoxid ein Begasungsmittel und kann sowohl krebserregend als auch erbgutverändernd wirken.

Außerdem reizt es die Haut und Atemwege und kann somit Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit auslösen.

Die Tabletten sollten nicht weiter eingenommen und bei der nächsten Action-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorzeigen eines Kassenbons erstattet.

Richtige Präparate finden, um sich auf kommende Monate vorzubereiten

Allgemein sollte man beim Kauf von Vitamin D-Präparaten lieber zweimal hinschauen.

Die richtigen zu finden, sofern solche benötigt werden, ist jetzt entscheidend um für den Herbst und Winter vorzubeugen.