Schadstoffe in Muffinbackform entdeckt - Rückruf bei TEDi: Derzeit wird eine Siliko-Muffibackform vom Händler TEDi zurückgerufen. Wie das Unternehmen am Montag (22.02.2021) mitteilte, wurden bei einem Test Schadstoffe in dem Produkt nachgewiesen.

Die Muffinform enthielt demzufolge einen erhöhten Gehalt an Cyclosiloxanen: Die Stoffe werden zur Herstellung von Silikon verwendet und können gesundheitsgefährdend sein. Von der weiteren Verwendung der Backform wird daher dringend abgeraten.

Silikon-Backform von "TEDi" zurückgerufen

Konkret handelt es sich um die Silikon-Muffinbackform mit der Artikelnummer 83798001051000000300. Das Produkt wurden vom 12.10.2020 bis zum 22.02.2021 in den TEDi-Filialen verkauft.

Sobald die Filialen wieder öffnen, können Kunden die Muffinform gegen die Erstattung des Kaufpreises von drei Euro oder gegen ein anderes Produkt umtauschen. Bei weiteren Fragen können Sie sich unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com mit dem Kundenservice in Verbindung setzen.