Die Prüfbilanz bei Bürostühlen ist ziemlich ernüchternd: Von den 13 getesteten Sitzmöbeln haben nur fünf das Qualitätsurteil "gut" erreicht. In Zeiten, in denen Homeoffice-Arbeit immer beliebter ist, ist das Büro-Equipment wichtig. Ein einfacher Klappstuhl empfiehlt sich nicht. Deshalb ist der Stuhl-Test der Stiftung Warentest so wichtig. Den Report mit allen technischen Details (Gewicht, Rückenlehne, Rollen, Verstellmöglichkeiten) kannst du kostenpflichtig downloaden (Preis: 4,90 Euro).

Probesitzen ist ein Muss beim Bürostuhlkauf

Alle 13 ausgewählten Stühle lassen sich individuell auf den Körper anpassen. Das ist wichtig, weil Sitzen auf schlecht eingestellten Stühlen der Gesundheit schadet (Nacken- und Rückenschmerzen gehören laut Statistik der Krankenkassen zu den häufigsten Krankheiten). Die Stiftung Warentest beklagt in ihrem Report, dass die Käufer*innen bei diesem wichtigen Punkt weitgehend auf sich gestellt sind: "Wer einen Bürostuhl für zu Hause kauft und in der Anleitung nach Tipps zum Anpassen des Sitzes sucht, findet fast nichts."

Der Preis, bei den mit "gut" bewerteten Stühlen schwankt zwischen ca. 430 (Interstuhl: Every is 1 EV111) und ca. 290 Euro (Nowy Styl: Navigo). Der Testsieger von Dauphin: TrendOffice to strike Comfort Pro SY2 liegt bei 300 Euro. Der Stuhl der Firma Dauphin glänzt im Test durch Sitzkomfort. Das Modell Topstar: Net Pro 100 AL mit Armlehnen TW1 ist insbesondere was für große Leute. Der Stuhl von Ikea: Hattefjäll ist ergonomisch betrachtet nur Mittelmaß. Probesitzen ist ein absolutes Muss bei jedem Kauf eines Bürostuhls. Zu prüfen ist die Beweglichkeit der Sitzfläche. Für Nutzer*innen mit kurzen Ober- bzw. Unterschenkeln kann das ein Problem sein, deshalb solltest du beim Kauf verschiedene Modelle ausprobieren.

Testsieger

Dauphin: TrendOffice to strike Comfort Pro SY2

Qualitätsurteil: "gut" (2,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 300 Euro

Preis-Tipp

Nowy Styl: Navigo

Qualitätsurteil: "gut" (2,2)

Günstigster Online-Preis: ca. 290 Euro

Der Sicherste

Interstuhl: Every is 1 EV111

Qualitätsurteil: "gut" (2,3)

Günstigster Online-Preis: ca. 430 Euro

Topstar: Net Pro 100 AL mit Armlehnen TW1

Qualitätsurteil: "gut" (2,3)

Günstigster Online-Preis: ca. 310 Euro

Ikea: Hattefjäll (Smidig, mit Armlehnen)

Qualitätsurteil: "gut" (2,5)

Günstigster Online-Preis: ca. 380 Euro

*Den günstigsten Online-Preis suchte die Suchmaschine Idealo am 14.5.2023. Da nicht alle Firmen auffindbar waren, erfolgte die Recherche bei diesen Stühlen direkt im Internet bzw. der Preis der Stiftung Warentest wurde übernommen. Alle Modelle sind in Schwarz gehalten, andere Farben sind zum Teil teurer.

Zwei Stühle erhielten ein "mangelhaft"

In der Gruppe der schlechter bewerteten acht Drehstühle fallen die Modelle von HjH Office: Ergo Line II und Mondo Metas M1 auf: Sie sind relativ teuer und erreichen nur ein "mangelhaft": Sie gingen im Belastungstest im Prüflabor der Stiftung Warentest zu Bruch. Der Stuhl der Firma HjH war außerdem nicht standsicher genug.

Jeder zweite Stuhl im Test hatte Sicherheitsprobleme. Bei sieben Stühlen kannst du dir die Finger unter den Armlehnen einklemmen oder dich an scharfen Kanten schneiden. Bei der Schadstoffprüfung vielen zwei Stühle unangenehm auf: Bei Viasit: Drumback work@home fanden die Testenden in der Rückenlehne Naphthalin, das im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Da der Gehalt unter dem Grenzwert des GS-Zeichens für Geprüfte Sicherheit lag, gab es dafür ein "ausreichend". Der HjH Office: Ergo Line II setzt Formaldehyd frei, das Krebs erzeugen kann. Daraus ergab sich ebenfalls eine Bewertung mit "ausreichend".

Viasit: Drumback work@home

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,3)

Günstigster Online-Preis: ca. 400 Euro

Höffner: Home Worx Office 230

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,5)

Günstigster Online-Preis: ca. 239 Euro

Sedus: se:do pro light ap-197/001

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,5)

Günstigster Online-Preis: ca. 340 Euro

Topstar: X-Pander Plus

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,5)

Günstigster Online-Preis: ca. 230 Euro

Amstyle: Adrian

Qualitätsurteil: "ausreichend" (3,7)

Günstigster Online-Preis: ca. 335 Euro

Mayer: myOptimax 2486

Qualitätsurteil: "ausreichend" (4,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 250 Euro

HjH Office: Ergo Line II

Qualitätsurteil: "mangelhaft" (5,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 325 Euro

Mondo Metas M1

Qualitätsurteil: "mangelhaft" (5,0)

Online-Preis laut Stiftung Warentest: ca. 400 Euro

*Den günstigsten Online-Preis suchte die Suchmaschine Idealo am 14.5.2023. Da nicht alle Firmen auffindbar waren, erfolgte die Recherche bei diesen Stühlen direkt im Internet bzw. der Preis der Stiftung Warentest wurde übernommen. Alle Modelle sind in Schwarz gehalten, andere Farben sind zum Teil teurer.

Den Bürostuhl richtig einstellen

Um Schäden auf dem Bodenbelag zu vermeiden, solltest du dir die Rollen genau anschauen. Die für Teppichböden sind hart, die für Parkett sind eher weich. Die meisten Rollen erfüllen ihre Aufgabe "gut" bis "sehr gut", schreibt der Testbericht. Trotzdem wird die Nutzung einer Bürostuhl-Unterlage (Preis: ca. 10 bis 30 Euro) empfohlen.

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften, BG) geben Tipps, wie du Bürostühle richtig einstellst. Wichtigste Empfehlung: Die Sitzfläche sollte nicht in deine Kniekehle drücken, denn dies kann die Blutzirkulation beeinträchtigen. Sie ist dann optimal eingestellt, wenn ungefähr eine Handbreit Platz zwischen der Wade und der Sitzvorderkante bleibt. Zentrale Punkte für einen guten Bürostuhl sind: eine verstellbare Rückenlehne, eine anpassbare Sitzfläche, einstellbare Armlehnen, langlebige Materialien, eine hochwertige Verarbeitung sowie eine ausführliche Anleitung zum Einstellen des Stuhls. Genau der letzte Punkt ist eine Schwachstelle der Hersteller, wie die Stiftung Warentest in ihrem Report feststellt.

"Sitzen ist das neue Rauchen" – was fast schon ein geflügeltes Wort ist, will uns klarmachen, dass wir im Arbeitsalltag eindeutig zu viel sitzen. Da das kaum zu vermeiden ist, (außer du schaffst dir uns einen in der Höhe verstellbaren Schreibtisch an, Preis ab 400 bis 1.800 Euro) sollten wir wenigstens "richtig" sitzen. Die Neigefunktion erlaubt dir, den Sitz des Bürostuhls leicht nach vorne abzuwinkeln. Für Mitarbeitende, die in einem Büro mit überwiegend sitzender Tätigkeit ausführen, sind Armlehnen für den Bürostuhl zu empfehlen. Sie entlasten die Arme, den Nacken sowie den Schulterbereich. Außerdem bieten sie zusätzlich eine Hilfe beim Aufstehen und Hinsetzen. Der gesamte Fuß – also nicht nur die Zehenspitzen – sollte bequem auf dem Boden stehen. So wird die Rückenmuskulatur entlastet und kann sich entspannen.

Fazit

Wer nicht richtig sitzt, riskiert seine Gesundheit. Im Klartext: Es sollte möglich sein, den Bürostuhl auf deine individuellen Bedürfnisse einzustellen. Dabei reicht es schon aus, wenn er sich an Rücken- und Armlehne sowie in der Sitzhöhe und -tiefe einstellen lässt. Gerade, weil die richtige Einstellung des Stuhls so wichtig ist, ist es ärgerlich, dass die Hersteller offensichtlich nur geringen Wert auf umfassende Hinweise zum richtigen Sitzen und die notwendigen Einstellungen legen.

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Ökotest? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten:

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / samiamendelim