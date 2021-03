Deutschlandweiter Rückruf : Hersteller warnt vor Schokolade

: Hersteller warnt vor Falsche Inhaltsangaben : Eine nicht gekennzeichnete Zutat kann eine allergische Reaktion auslösen

: Eine nicht gekennzeichnete Zutat kann eine auslösen Allergiker sollten auf den Verzehr verzichten

Schokoladen-Hersteller warnt in Rückruf vor seinem Produkt: Die Nährwertkennzeichnung ist in Deutschland Pflicht. Problematisch wird es, wenn Inhaltsstoffe falsch angegeben oder erst gar nicht gekennzeichnet werden. Dies ist nun bei einem Hersteller aus den Niederlanden der Fall. Der holländische Schokoladen-Produzent hat eines seiner Produkte fälschlicherweise als "vegan" verkauft. Dies gab das Unternehmen nun in einem Presseschreiben bekannt.

Schokoladen-Rückruf: Vegane Süßigkeit enthält Milch

Der holländische Hersteller Lovechock B.V./Niederlande ruft in Kooperation mit Genuport Trade GmbH das Produkt "Littel Love Dark Vanilla" zurück. Das Produkt wurde als milchfrei und vegan verkauft, hatte bei einigen Stichproben während der Qualitätskontrolle allerdings erhöhte Casein-Werte.

Casein ist ein Milcheiweiß, welches bei Personen mit einer Milcheiweißintoleranz eine allergische Reaktion auslösen kann oder zur Unverträglichkeit führt. Dabei kann es zur Anschwellung des Mundraums, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall kommen.

Folgendes Produkt ist betroffen:

Name: Littel Love Dark Vanilla Tafel

Littel Love Dark Vanilla Tafel Inhalt: 65g

65g Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.07.2021

06.07.2021 Charge: 200706DV

Die Schokoladentafel wurde in weiten Teilen Deutschlands verkauft. Diese Bundesländer sind vom Rückruf betroffen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Rückruf in Deutschland: Schokolade kann zurückgegeben werden

Konsumenten können die Schokolade im Handel zurückgeben und bekommen den vollen Kaufpreis erstattet. Alternativ kann auch direkt beim Hersteller Ersatz einfordern werden.

Der Produzent betont in seinem Schreiben, dass alle anderen Produkte von "Little Love", so wie "Little Love Dark Vanilla 65g" mit anderen Mindesthalbarbeitsdaten bedenkenlos verzehrt werden können.