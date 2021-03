Rückruf von Öl: Ein bayerischer Hersteller ruft kaltgepresstes Hanföl zurück

Ein bayerischer Hersteller ruft zurück Das Produkt ist mit psychoaktiv wirkenden Substanzen kontaminiert

Es besteht die Gefahr von Sinnestäuschungen und paranoiden Zuständen

Ein bayerischer Lebensmittelhersteller ruft Öl zurück. Der Hersteller "Westermair Johann" warnt vor seinem kaltgepressten Hanföl. Grund dafür sind psychoaktiv wirkende Substanzen, die bei akuter Aufnahme starken Einfluss auf das Bewusstsein, haben sollen. Dies teilte "Westermair Johann" in einer öffentlichen Pressemitteilung mit.

Rückruf: Hanföl löst psychische Halluzinationen aus

Die Verunreinigung des Produktes kann laut Hersteller bei akuter Aufnahme zur Beeinflussung von Bewusstsein und Psyche führen. Mögliche Nebenwirkungen seien verminderten Gedächtnisfunktion, Verwirrung, Sinnestäuschungen und paranoiden Zuständen. Dazu gehören auch Angst- und Panikattacken. Vom Verzehr des Hanföls wird stark abgeraten.

Betroffen ist das folgende Produkt:

Name: Westermair's kaltgepresstes Hanföl, naturrein

Westermair's kaltgepresstes Hanföl, naturrein Hersteller: Westermair Johann

Westermair Johann Inhalt: 200 ml

200 ml Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.06.2021

Das Öl wurde lokal in Bayern und im eigenen Hofladen verkauft. Kunden, die den Artikel gekauft haben, können diesen auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Kaufstätte zurückgeben. Es wird der volle Kaufpreis erstattet.

Die Europäische Kommission warnt derzeit vor FFP2-Masken, die nicht vor Corona schützen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.