Vom Rückruf betroffen sind die Moringa Bio Kapseln "120 Stück" vom Hersteller Bio Moringa Oleifera GmbH der Charge CH: OMLP220033 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum des 05.08.2023. Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht eingenommen werden und wird ab sofort aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes aus dem Verkauf genommen.

Achte also unbedingt darauf, ob du diese Kapseln nicht selbst bereits im Regal stehen hast, da sie ab dem 09.03.2021 vom Hersteller ausgeliefert wurden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wendet sich mit der Bitte an die Verbraucher*innen, das Produkt in die betreffenden Einkaufsgeschäfte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne vorgelegten Kassenbon erstattet. Wichtig zu wissen ist, dass nur die Produkte mit dem oben erwähnten Mindesthaltbarkeitsdatum von diesem Rückruf betroffen sind.