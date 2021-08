Kühne ruft "Rote Grütze" zurück

Ethylenoxid: Krebserregender Stoff nachgewiesen

Was müssen Verbraucher jetzt wissen?

Der Hersteller Kühne muss seine Rote Grütze zurückrufen. Wie das Unternehmen am Donnerstag (12.08.2021) mitteilte, wurde in der beliebten Süßspeise Ethylenoxid nachgewiesen. Zuletzt war bekannt geworden, dass große Mengen an Johannisbrotkernmehl mit dem Schadstoff belastet sein können. Kühne hatte dies zum Anlass genommen, umfangreiche Eigenkontrollen durchzuführen. Dabei zeigte sich, dass in einer gelieferten Charge Johannisbrotkernmehl, die für die Rote Grütze benutzt wurde, Ethylenoxid enthalten war - und, dass die Belastung auch im Endprodukt nachgewiesen werden konnte.

Rote Grütze zurückgerufen: Krebserreger enthalten

Konkret betroffen ist das Produkt "Kühne Rote Grütze" im 375-Gramm-Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.05.2022 und der Endcodierung ME26. Die betroffenen Gläser wurden in den folgenden Bundesländern verkauft:

Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg

Bremen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Andere Chargen der Roten Grütze sind nicht betroffen. Wer das Produkt gekauft und noch vorrätig hat, sollte es auf keinen Fall essen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) stuft Ethylenoxid als potenziellen Krebserreger und erbgutschädigend ein. "Jegliche Rückstände des Stoffes in Lebensmitteln gelten daher als unerwünscht", so das BfR.

Die betroffenen Gläser können bei der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Verkaufspreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet. Alternativ reicht es auch aus, die Produktdaten und Fotos der Verpackung inklusive Codierung und Mindesthaltbarkeitsdatum an den Kühne Verbraucherservice unter der Adresse verbraucherservice@kuehne.de zu schicken.

Johannisbrotkernmehl - auch als Zusatzstoff E410 bezeichnet - kommt in vielen Lebensmitteln als Verdickungsmittel zum Einsatz, wie die Organisation Foodwatch erklärt. In letzter Zeit gab es bereits einige Rückrufe aufgrund der Verunreinigung von E410, zum Beispiel von zahlreichen Eissorten des Herstellers Mars.