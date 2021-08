Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Food IQ GmbH, eine Tochtergesellschaft der Lekkerland SE, das Produkt Go Fresh Wrap Kebab zurück. Hiervon betroffen sind zehn Mindesthaltbarkeitsdaten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das in dem Produkt enthaltene Hähnchenfleisch bei diesen Mindesthaltbarkeitsdaten nicht vollständig durchgegart ist. Infolgedessen kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten.

Der Rückruf umfasst die folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:

Go Fresh Wrap Kebab, 13.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 14.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 15.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 16.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 17.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 20.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 21.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 22.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 23.08.2021

Go Fresh Wrap Kebab, 24.08.2021



Andere Produkte von Go Fresh oder andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Produkts Go Fresh Wrap Kebab sind nicht betroffen. Verbraucher werden gebeten, den Go Fresh Wrap Kebab mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten nicht zu verzehren.

Keine neuen Produkte in den Verkauf geraten

In den Lägern befindliche betroffene Ware ist unverzüglich durch Lekkerland gesperrt und aus dem Handel zurückgerufen worden, sodass weitere Ware nicht mehr in den Verkauf gelangen konnte.

Als Unternehmen, das mit Lebensmitteln handelt, seien sich die Hersteller ihrer besonderen Verantwortung für den Verbraucher bewusst. Lebensmittelsicherheit habe daher bei Lekkerland absoluten Vorrang, heißt es in einer Stellungnahme.

Und weiter: "Trotz ständiger Qualitätskontrollen und höchster Sorgfalt bei der Produktion der Ware konnte dieser Qualitätsmangel sowohl vom Hersteller der Ware als auch von Lekkerland nicht vor der Auslieferung der Ware an die Lekkerland Kunden und die Verbraucher festgestellt werden."