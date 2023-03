Die Genuport Trade GmbH ruft den Daim 2er-Riegel (56 Gramm) zurück. Der Grund dafür ist eine fehlende deutsche Kennzeichnung. Dadurch sei nicht ersichtlich, welche Allergene das Produkt enthält. Daher sollten vor allem Allergiker*innen beim nächsten Einkauf aufpassen beziehungsweise ihre Schoko-Vorräte überprüfen.

Betroffen sind Riegel der Charge OUV2030223, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.11.2023 und EAN Code 7310511257507. Der Riegel wird in den folgenden Bundesländern zurückgerufen: Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Lebensmittelwarnung: Daim Schokoriegel wird zurückgerufen

Verbraucher*innen, die eine betroffene Packung der Daim Riegel gekauft haben, können diese in den Handel zurückbringen. Dort wird ihnen der Verkaufspreis erstattet. Kund*innen können das Produkt aber auch direkt an die Genuport Trade GmbH an die Adresse Gutenbergring 60, Qualität, 22848 Norderstedt einsenden und erhalten einen Ersatz.

Lebensmittelrückruf für beliebten Schokoriegel: Besonders Allergiker müssen aufpassen Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Daim 2er Riegel. Fa. Genuport Trade GmbH +1 Bild

Andere Daim-Produkte können bedenkenlos verzehrt werden. Weitere Fragen werden unter der +49 40 52841 01 oder unter info@genuport.de beantwortet. Zuletzt gab es auch im Snack- und Tiefkühlbereich Rückrufaktionen. So werden aktuell Pistazien bei Aldi wegen möglicher Schimmelpilzbelastung zurückgerufen. Die Homann Feinkost GmbH ruft außerdem ein beliebtes Nordsee-Produkt zurück. Grund dafür sind mögliche Metallstückchen in der Ware.