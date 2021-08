Es wird dringend vor der Einnahme bestimmter Vitamin-Kapseln gewarnt. Vom Rückruf betroffen sind die Moringa Bio Kapseln "120 Stück" vom Hersteller Bio Moringa Oleifera GmbH der Charge CH: OMLP220033 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum des 05.08.2023, wie produktwarnung.eu mitteilt.

Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht eingenommen werden und wird ab sofort aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes aus dem Verkauf genommen. Grund für den Rückruf ist ein überhöhter Wert an Ethylenoxid. Das Gas gilt als gesundheitsgefährdend. Laut dem Bundesamt für Risikobewertung ist es mitunter erbgutverändernd und krebserzeugend. Auch die Verbraucherzentrale warnt, denn Ethylenoxid sei schon in geringsten Mengen krebserregend und erbgutschädigend.

Achte also unbedingt darauf, ob du diese Kapseln nicht selbst bereits im Regal stehen hast, da sie ab dem 09.03.2021 vom Hersteller ausgeliefert wurden.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wendet sich mit der Bitte an die Verbraucher*innen, das Produkt in die betreffenden Einkaufsgeschäfte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne vorgelegten Kassenbon erstattet. Wichtig zu wissen ist, dass nur die Produkte mit dem oben erwähnten Mindesthaltbarkeitsdatum von diesem Rückruf betroffen sind.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.