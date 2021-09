Rückruf von "Bio Schoko Cookies" von GEPA

Das Fair Trade Unternehmen GEPA ruft aktuell seine "Bio Schoko Cookies" zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstag (23. September 2021) mitteilte, wurde in einer Packung des Produktes ein Fremdkörper gefunden. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere kleine Fremdkörperstücke in einzelnen Packungen enthalten sein können", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Schokokekse zurückgerufen: Fremdkörper in Bio-Produkt kann zu Verletzungen führen

Zum Schutz der Verbraucher wird die komplette Charge der Schoko Cookies umgehend zurückgerufen.

Folgender Artikel ist konkret betroffen:

"Bio Schoko Cookies", 150 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.05.2022

Artikelnummer: 8911924

EAN Code: 4013320247808

Die GEPA steht bereits in Austausch mit ihrem Verabeiter und prüft, wie es zu diesem Fall kommen konnte. Kunden sollten das Produkt auf keinen Fall verzehren. Durch Fremdkörper aus Metall, Plastik, Glas oder Holz können ernsthafte Verletzungen im Mund oder Rachen entstehen, bis hin zu inneren Blutungen.

Kunden sollen das Produkt - auch wenn die Packung bereits geöffnet ist - an ihren Verkaufsort zurückbringen. GEPA-Produkte werden in Weltläden, Bio- und Naturkostgeschäften sowie regulären Supermärkten wie Rewe, Edeka oder Globus verkauft. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.