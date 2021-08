Die Mamminger Konserven GmbH & Co. KG ruft ihren Pusztasalat zurück. Es kann laut dem Hersteller nicht ausgeschlossen werden, dass kleine Glasscherben im Produkt zu finden sind und ruft daher alle Konserven mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.10.2023 zurück.

Vom Rückruf betroffen ist der Artikel: Beste Ernte Pusztasalat (330 g-Glas, 190 g Abtropfgewicht), welcher in den Filialen des Netto Marken Discounts verkauft wurde. Verbraucher, die das Produkt bereits gekauft haben werden vom Hersteller dazu aufgerufen, den Pusztasalat nicht zu verzehren und ihn in einer Netto-Filiale zurückzugeben. Die Rückgabe kann natürlich in diesem Fall ohne vorhergehenden Vorlage eines Kassenbons vonstattengehen.

Verbraucherschutz gibt Entwarnung: Weitere Produkte nicht betroffen

Bei weiteren Produkten der Marke "Beste Ernte" und auch Pusztasalaten mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sieht die Mamminger Konserven GmbH & Co. KG keine Gefährdung für den Verbraucher.