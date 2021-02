Lebensmitteleinzelhändler Rewe ruft Kartoffel-Produkt zurück

Rewe nimmt Produkt aus dem Verkauf: Die LVG Lebensmittelvertriebs-GmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich eine Charge Kartoffelrösti zurück. Das Produkt wurde in Rewe-Märkten in ganz Deutschland unter der Marke "Rewe Beste Wahl" verkauft. Die Kartoffelrösti werden vorsorglich zurückgerufen, da sie möglicherweise kleine Plastikteile enthalten können.

Rückruf: Kartoffelrösti von Rewe kann Hartplastikteile enthalten

Es handelt sich dabei um transparentes Hartplastik mit einer Größe von etwa 10 Millimetern. Vom Verzehr des Produktes wird dringend abgeraten. Die Plastiksplitter können im schlimmsten Fall inneren Blutungen und Verletzungen verursachen.

Konkret ist die folgende Charge der Rösti betroffen:

"REWE Beste Wahl" Kartoffelrösti in der 600-Gramm-Packung

EAN Nummer: 4388860610741

Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.12.2022 / 17.12.2022 / 18.12.2022

So funktioniert die Rückgabe

Die betroffenen Packungen wurden unmittelbar aus dem Verkauf genommen. Packungen mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten und anderen EANs sind nicht betroffen. Kunden können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Weitere Verbraucheranfragen beantwortet die Kundenservice-Hotline der LVG Lebensmittelvertriebs-GmbH unter der Telefonnummer 0800 333 7890, werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr, oder unter der Kunden-E-Mail lvg@jeschenko.de.

