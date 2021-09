Rewe ruft Wrap zurück

Listerien festgestellt

Bei Listerien drohen schwere gesundheitliche Folgen

Rückruf von Wrap: Das Produkt Go Fresh Selection Wrap Pulled Pork von der Firma Food IQ GmbH wird zurückgerufen. Die Tochterfirma der Lekkerland SE fürchten bei dem Produkt einen Befall von Bakterien. Wie die Firma in einer Pressemitteilung erklärt, hat sie den Rückruf aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes eingeleitet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Produkt mit Listerien belastet ist. Es handelt sich dabei um die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.10.2021.

Rewe-Rückruf: Polled Pork Wrap möglicherweise mit Bakterien befallen

Vom Verzehr der Wraps wird dringend abgeraten, da infolgedessen eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Bei Listerien handelt es sich um eine Familie von Bakterien mit zehn Spezies, wie die efsa auf ihrer Webseite beschreibt. Eine davon ist der Erreger der Krankheit Listeriose ( Listeria monocytogenes). Die Listeriose tritt zwar selten auf, nimmt aber oft einen schweren Verlauf, der stationärer Behandlung bedarf und mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden ist.

Andere Produkte von Go Fresh oder andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Produkts Go Fresh Selection Wrap Pulled Pork sind nicht betroffen. Betroffene Ware ist unverzüglich aus dem Handel zurückgerufen worden, sodass weitere Ware nicht mehr in den Verkauf gelangen konnte.

