Reis-Rückruf bei Lidl und Penny : Drei Produkte betroffen

bei und : Drei Produkte betroffen Warnung an Kunden: Pilzgift in Packungen nachgewiesen

in Packungen nachgewiesen Bei Verzehr sind Organschäden möglich

Die niederländische Firma Van Sillevoldt Rijst B.V. hat ihren Reis-Rückruf auf mittlerweile drei Produkte und zwei Supermärkte erweitert: Im Reis wurden erhöhte Aflatoxingehalte nachgewiesen. Bei Aflatoxinen handelt es sich um Schimmelpilzgifte(Mykotoxine). Werden diese über einen längeren Zeitraum aufgenommen, können sie Leber- und Nierenschäden hervorrufen. Daher sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte keinesfalls verzehren.

Reis bei Lidl und Penny zurückgerufen: Kann bei Verzehr Gesundheit schaden

Konkret handle es sich bei dem gefährlichen Stoff, der möglicherweise enthalten ist, um Aflatoxin B1, wie es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens heißt. "Eine Gesundheitsgefährdung kann somit nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden", warnt die Firma. Die betroffenen Produkte wurden mittlerweile aus dem Verkauf genommen.

Der Reis wurde bei Lidl und Penny in Deutschland in sämtlichen Bundesländern verkauft. Die Produkte können in allen Filialen der Discounter zurückgegeben werden. Kunden sollten dabei aber beachten, welche der Produkte jeweils von Lidl und welche von Penny angeboten wurden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Diese Reis-Chargen sind vom Rückruf betroffen:

Golden Sun Basmati-Reis: 1-Kilo-Packung verkauft bei Lidl Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.01.2023, 08.01.2023,18.01.2023 - 20.01.2023

Golden Sun Langkorn-Spitzenreis im Kochbeutel: 1-Kilo-Packung verkauft bei Lidl Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.05.2023 - 12.05.2023, 17.05.2023 - 21.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 07.06.2023, 08.06.2023

Taste of Asia Basmati-Reis:

1-Kilo-Packung verkauft bei Penny Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.01.2023 bis einschließlich 14.01.2023, EAN: 24884266



Andere bei Lidl und Penny in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Van Sillevoldt Rijst B.V. sowie andere Artikel der Marken sind von dem Rückruf nicht betroffen.

