Der niederländische Hersteller Van Sillevoldt Rijst B.V. ruft zwei Produkte zurück. Dabei handelt es sich um Reis: Golden Sun Basmati Reis, 1kg und Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 1kg.

In den Produkten wurden erhöhte Aflatoxingehalte nachgewiesen. Bei Aflatoxinen handelt es sich um Schimmelpilzgifte (Mykotoxine), die bei langfristiger Aufnahme eine leber- und nierenschädigende Wirkung haben können. Daher sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Ware keinesfalls verzehren.

Auf keinen Fall verzehren: Schimmelpilzgift im Reis enthalten

Der Reis wurde bei Lidl in Deutschland in sämtlichen Bundesländern verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl sofort nach Kenntnisnahme reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Diese Chargen sind betroffen:

Golden Sun Basmati Reis, 1kg Mindeshaltbarkeitsdatum: 07.01.2023, 08.01.2023,18.01.2023 - 20.01.2023

Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 1kg

Mindeshaltbarkeitsdatum: 10.05.2023 - 12.05.2023, 17.05.2023 - 21.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 07.06.2023, 08.06.2023



Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Van Sillevoldt Rijst B.V. sowie andere Artikel der Marke Golden Sun sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Der Hersteller Van Sillevoldt Rijst B.V. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.