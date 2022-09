Ein großer italienischer Hersteller nimmt gleich zwei Marken von Schweine- und Geflügelwürstchen vom Markt. Grund dafür ist ein Bakterienfund. Die Produkte sind in Supermärkten fast aller Bundesländer erhältlich.

Käufer von Schweine- und Geflügelwürstchen der Marke WUDY und Käufer von Hot-Dog-Würstchen der Marke PAVO werden aufgefordert, Produkte mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten nicht zu verzehren. "Bei einer Analyse dieser Produkte wurde der Keim Listeria Monocytogenes nachgewiesen", heißt es auf der Produktrückruf-Seite lebensmittelarnung.de.

Rückruf: Wudy und Pavo Die betroffenen Würstchen können mit Listerien kontaminiert sein. AIA Agricola Italiana Alimentare Spa +2 Bilder

Die Würstchen, teilweise mit Käsezubereitung, stammen aus Italien und wurden von der Firma AIA Agricola Italiana Alimentare Spa in den Handel gebracht. Konkret geht es um Würstchen mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 1. Oktober und 29. November.

Folgende Produkte sind betroffen:

WUDY Geflügelwürstchen mit Käsezubereitung 150g (EAN: 8008110002343): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 29/11/2022

WUDY Geflügelwürstchen 250g (EAN: 8008110002381): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und mindestens Haltbarkeitsdatum bis inkl. 25/11/2022

WUDY Geflügelwürstchen mit Käsezubereitung 150g (EAN: 8008110002107): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 24/11/2022

WUDY Geflügelwürstchen PARTY 240g (EAN: 8008110002503): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 01/10/2022

WUDY Geflügelwürstchen 250g (EAN: 8008110002008): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 25/10/2022

WUDY Geflügelwürstchen COCKTAIL 1Kg (EAN: 8008110002268): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 24/11/2022

WUDY Geflügelwürstchen 1kg MAXYPACK (EAN: 8008110002275): Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 24/11/2022

PAVO Geflügelwürstchen FRANKFURT 100g (EAN: 8004248002002): PAVO Geflügelwürstchen FRANKFURT 100g

EAN: 8004248002002 Alle Packungen mit Markierung „A“: IT04M CE und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 08/11/2022

WUDY Schweinwürstchen 250g (EAN: 8008110004101)

Listerien sind für gesunde Menschen zwar meist harmlos und machen sich vor allem durch Fieber und Durchfall bemerkbar. Kinder und Menschen mit Immunschwäche können jedoch schwer an dem Bakterium erkranken. In der Regel werden die Erreger abgetötet, wenn man die kontaminierten Produkte ausreichend erhitzt. Erste Symptome können erst nach mehreren Wochen auftreten, was die Diagnose meist erschwert.