Bayern aktualisiert vor 19 Minuten

Rückruf von Lebensmitteln

Mehrere Fälle in Bayern: EHEC-Erreger im Mehl gefunden - was steckt hinter den Rückrufen?

Im Mehl einer bayerischen Mühle wurden EHEC-Erreger gefunden - und das ist nicht der erste Fall. Allein in Bayern gab es vier Rückrufe von Mehlsorten in den letzten zwei Wochen. Was steckt dahinter?