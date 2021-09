Lidl-Rückruf: Lidl ruft aktuell beliebte Instant-Nudeln zurück

In den Instant-Nudeln wurde Ethylenoxid festgestellt

Vom Verzehr wird dringend abgeraten

Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet

Lidl ruft aktuell zwei Instant-Nudel Produkte zurück, da Ethylenoxid festgestellt worden ist, wie Lebensmittelwarnung.de mitteilt.

Lidl ruft Instant-Nudeln zurück: Krebserregender Stoff festgestellt

Lidl in Deutschland ruft die Lebensmittel "Vitasia Wok Noodles Curry, 300g“ und “Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g“ mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen

zurück:

"Vitasia Wok Noodles Curry, 300 g“, MHD 04.2022, Charge L161ULB3A

“Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85 g”, MHD 04.07.2022; Charge L141UQA1A

Hersteller: Lidl

Betroffene Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenen Lebensmitteln Rückstände des in der EU nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid enthalten sind. Ethylenoxid wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Lebensmittel nicht verzehren.

Lidl hat betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen: Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet

Die betroffenen Lebensmittel „Vitasia Wok Noodles Curry, 300g“ und “Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g“ mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen wurden bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Saarland verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland die betroffenen Lebensmittel aus dem Verkauf genommen.

Die Lebensmittel können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Von dem Rückruf sind ausschließlich die Lebensmittel „Vitasia Wok Noodles Curry, 300g“ und “Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g“ mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Lebensmittel der Marke Vitasia sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

