Bayern vor 1 Stunde

Lebensmittelwarnung

Achtung, Gesundheitsgefahr: Warnung vor verunreinigtem Mehl - kann Infektionen auslösen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat am Freitag, den 16. Dezember 2022, eine Warnung für verunreinigtes Weizenmehl herausgegeben. Das betroffene Produkt wurde in den Märkten des Drogerieunternehmens dm vertrieben - auch in Bayern.