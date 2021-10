Bayern vor 41 Minuten

Rückruf

Lebensmittelwarnung: MAMA Instant noodles erhalten Glassplitter

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informiert über Glasfragmente in "MAMA Instant noodles with tom yum pork flavour". Diese sind unter anderem in Rewe und Edeka Supermärkten erhältlich.