Deutschlandweit ruft der Hersteller Mars GmbH eine beliebte Süßigkeit zurück. In Packungen von "M&M'S Crispy" wurden gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in einer Zutat gefunden.

Da der Hersteller nicht ausschließen kann, dass die Süßigkeit "M&M'S Crispy" in der blauen Verpackung eine geringe Menge an GVO im Reis-Mehl enthalten, werden vorsichtshalber verschiedene Packungen zurückgerufen. In einem Verbraucherhinweis der Mars GmbH vom Mittwoch (4. August 2021) schreibt der Hersteller, dass grundsätzlich keine gentechnisch veränderten Organismen in den Produkten in Europa verwendet werden. Außerdem seien nach EU-Recht keine GVO für die Zutat, die von einem Lieferanten hergestellt wurde, zugelassen.

Vom bundesweiten Rückruf betroffen sind folgende Produkte von "M&M'S Crispy":

Die 36g Einzelpackung mit der EAN 5000159304245 und den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 23.01.2022 und 30.01.2022

Der 128g Portionsbeutel mit der EAN 5000159471961 und dem MHD 23.01.2022

Der 187g Portionsbeutel mit der EAN 5000159472005 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 23.01.2022 und 30.01.2022

Der 155g Portionsbeutel mit der EAN 5000159472081 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 23.01.2022 und 30.01.2022

Laut Hersteller sind andere Sorten der beliebten Süßigkeit "M&M'S" nicht betroffen. Auch andere Packungsformate, Größen oder Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.

Solltest du eine vom Rückruf betroffene Packung "M&M'S Crispy" bereits gekauft haben, kannst du diese im Handel zurückgeben. Zudem bietet der Hersteller an, dass man sich mit den Produktdaten und einem Foto der Verpackung samt MND an den Verbraucherservice wenden könne.