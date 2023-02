Der Lebensmittelhersteller Hai Yen GmbH und Co KG informiert über einen Warenrückruf von Trockenobst und Lotuskernen wegen erhöhtem Schwefeldioxidgehalt. Der Verzehr von diesen Produkten kann gesundheitliche Probleme verursachen. Vor allem die Bronchien sind gefährdet. Der Hersteller rät daher vom Verzehr dieser Produkte ab.

Falls die Waren bei Hai Yen GmbH & Co KG in der Albert Rosshaupterstr. 52,81369 München oder in der Thomas-Dehler Str. 13, 81737 München gekauft wurden, wird der Kaufpreis erstattet. Das gekaufte Produkt dürfe zu Hause entsorgt werden, da die Vorlage des Kassenbons ausreiche. Sollte der Kassenbon abhandengekommen sein, könne die Ware mitgenommen werden, um die Erstattung einzufordern.

Diese Produkte sind von einer möglichen Schwefeldioxidbelastung betroffen:

Mut Dua Bun-getrocknetes Kokosfleisch, 500 Gramm, MHD: 18.09.2023 - vom Hersteller Thien Phat

Mut Tao Vang- kandierte, getrocknete Äpfel, 250 Gramm, MHD: 05.10.2023 - vom Hersteller Anh Qui

Mut hat Sen-Lotuskerne, 200 Gramm, MHD: 18.09.2023 - vom Hersteller Anh Qui

Mut Dua-getrocknetes Kokosfleisch, 200 Gramm, MHD: 18.09.2023 - vom Hersteller Anh Qui

Mut Dua Sua-getrocknetes Kokosfleisch, 250 Gramm, MHD: 20.09.2023 - vom Hersteller Anh Qui

Der Hersteller empfiehlt auch auf den Verzehr dieser Produkte mit älterem Mindesthaltbarkeitsdatum zu verzichten. Möglicherweise sind auch ältere Produkte betroffen, da der Produktionsvorgang bei ihrer Herstellung sehr wahrscheinlich derselbe war, wie bei den getesteten Proben.

Eine weitere Firma ruft ebenfalls Trockenobst zurück. Der Hersteller Eurogroup Deutschland GmbH bezieht sich aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes auf folgendes Produkt: Simply Sunny, Feigen getrocknet, 400g, Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.2023, Charge: OA350020356/2 – 11 – 630.

"Lagerschimmel" in Produkt enthalten: Hersteller warnt vor Verzehr von Trockenfeigen

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten. Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge ist Ochratoxin A (sogenannter "Lagerschimmel"). Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen. Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen nicht betroffen.

Kund*innen können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma Eurogroup Deutschland GmbH bei den Verbraucher*innen ausdrücklich.

Beide Rückrufaktionen wurden vom Portal Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht und gelten in mehreren Bundesländern, darunter Bayern.