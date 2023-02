Wer am Abend vor dem Fernseher oder zum Netflix-Marathon zu Knabbereien greift, sollte aktuell genau auf die Verpackung schauen: Derzeit gibt es nämlich einen dringenden Rückruf für Chips. In einer bestimmten Sorte wurde eine Kontamination festgestellt.

Die Monolith-Unternehmensgruppe ruft im Namen des Herstellers Solid Food S.R.L. die Kartoffelchips "Viva Chips" in der Sorte Paprika zurück. Grund für die Lebensmittelwarnung sei eine Mineralölkontamination, wodurch das Produkt krebserregend wirken kann, schreibt die Unternehmensgruppe in einer offiziellen Mitteilung. Der Gehalt an MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) habe die Höchstgrenze überschritten.

Paprika-Chips werden zurückgerufen: Was Kunden wissen müssen

Kunden und Kundinnen wird daher ausdrücklich vom Verzehr abgeraten. Wer die Chips bereits gekauft hat, kann sie im jeweiligen Supermarkt zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet.

Folgende Informationen zum Rückruf sind wichtig:

Produkt: Kartoffelchips "Viva Chips Paprika Style", 100-Gramm-Packung

Mindestens haltbar bis: 23.08.2023

Los-Kennzeichnung: LOT 237

Hersteller: Firma Solid Food S.R.L.

