Glühwein-Rückruf bei Aldi: Flaschen können bersten

"Deutscher Winzer Glühwein Weiss" betroffen

Kunden sollen Flaschen in Filialen zurückbringen

Der Genuss von einem bestimmten Glühwein kann gefährlich werden. Der Lebensmittel-Discounter Aldi hat eine entsprechende Warnung veröffentlicht und bittet Kunden darum, bereits gekaufte Flaschen zurückzubringen.

Lieferant ruft Aldi-Glühwein zurück: Unerwünschter Gärprozess kann Flaschen bersten lassen

Wie Aldi Nord bekannt gibt, hat der Lieferant "C.A. Warren GmbH" einen Glühwein zurückgerufen. In einzelnen Flaschen seien Heferückstände festgestellt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Gärprozess kommt, der zu einem Bersten der Flaschen führen kann.

Dieses Produkt ist betroffen:

Handelsname: "Deutscher Winzer Glühwein Weiss"

Flaschengröße: 0,75 Liter

Hersteller: Markgräfler Winzer eG

Was Kunden jetzt tun sollten

Aldi bittet Kunden, die den Glühwein erworben haben, den "Artikel am besten in einer verschlossenen Tüte" in die Filialen zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes hat der Discounter den weißen Glühwein bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Andere Artikel des Lieferanten "C.A. Warren GmbH" seien nicht betroffen, versichert Aldi Nord. Für Rückfragen habe der Lieferant die Telefonnummer 07628-9114138 sowie die E-Mail-Adresse presse@markgraeflerwinzer.de eingerichtet.

