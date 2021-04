Rückruf bei Rossmann: Drogeriemarkt ruft FFP2-Masken zurück

Drogeriemarkt ruft FFP2-Masken zurück Das Produkt erfüllt nicht die Anforderungen einer FFP2-Maske und schützt somit auch nicht vor Corona

und schützt somit auch nicht vor Corona Kunden erhalten Geld zurück

Das Drogerie-Unternehmen Rossmann ruft eine Charge von FFP2-Masken zurück. Betroffen sind Masken der Marke "altapharma" mit der Chargen-Nummer LOT 2020F50. Der Rückruf erfolge aus "vorbeugendem Verbraucherschutz", wie das Unternehmen bereits vor einigen Tagen mitteilte.

FFP2-Rückruf: Masken bei Rossmann erfüllen Anforderungen nicht

Bei den betroffenen Masken seien nicht alle Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung erfüllt. Insbesondere in ölhaltiger Umgebung würden sie keinen ausreichenden Schutz bieten - also etwa bei Arbeiten an geölten Motoren oder Getrieben. "Das bedeutet (dass) zum Beispiel bei Arbeiten an geölten Motoren, Getrieben oder Wartung von Geräten mit ölbasierten Kühlmitteln der Schutz nicht dem FFP2-Standard genügt", so Rossmann in der offiziellen Pressemitteilung.

Auch interessant: Schockierendes Urteil von Stiftung Warentest - neun von Zehn FFP2-Masken nicht uneingeschränkt empfehlenswert.

Kunden erhalten Geld zurück: Kundenservice per Telefon erreichbar

Kunden können die Schutzmasken zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Chargenangaben finden sich laut Rossmann auf der Rückseite der Verpackung, unten links.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Rossmann-Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 / 76 77 62 66 (erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr).

