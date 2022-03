Wegen Spuren des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid ruft der Lebensmittelhersteller Mars einige seiner Eiscreme-Produkte zurück. Dabei geht es größtenteils um Produkte, die bereits im vergangenen Sommer gekauft wurden. "Produkte, die derzeit im Verkauf sind, sind nicht betroffen", heißt es in einer Mitteilung.

Der Verzehr sei angesichts geringer Konzentrationen zwar sicher, teilte das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Verden (Aller) am Mittwoch (23. März 2022) mit. Ein Lieferant habe aber Spuren des Stoffes in den Zutaten Johannisbrotkern- und Guarkernmehl gemeldet, die an eine Mars-Eisfabrik geliefert wurden.

Eis-Rückruf: Produkte vorsorglich erneut zurückgerufen

Nach weiteren Tests infolge des Vorfalls im Sommer 2021 rufe man die Produkte nun freiwillig zurück, "um einer möglichen Verunsicherung zu begegnen". Von den Lieferanten verlange man inzwischen zudem eine ausdrückliche Bestätigung, dass alle gelieferten Zutaten frei von Ethylenoxid sind.

Ethylenoxid ist nach Angaben der Verbraucherschutzzentralen ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel, das zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt wird.

Es könne Erbgut verändern, Krebs erzeugen und sei bei der Herstellung von Lebensmitteln in Europa verboten.

Im Juni 2021 verkauft - diese Eisriegel und Stieleise sind betroffen

Zurückgerufen werden laut Mars-Angaben folgende Produkte, die im Juni 2021 verkauft wurden:

Bounty-Eisriegel im Sechserpack (Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 30.06., 31.07. und 31.12.2021 sowie 31.01., 31.05., 30.06., 31.07., 31.08. und 30.09.2022)

Einzelne Bounty-Eisriegel (MHD: 30.06. und 31.07.2021 sowie 31.05., 31.08. und 30.09.2022)

Twix-Eisriegel im Sechserpack (MHD: 31.05., 30.06., 31.07. und 31.12.2021)

Einzelne Twix-Eisriegel (MHD: 31.07. und 31.12.2021 sowie 31.01., 30.04., 31.07. und 31.08.2022)

Einzelne M&M's Peanut Stieleise (MHD: 28.02.2022)

Andere Marken, Produkte und Artikelnummern oder Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.