Der Markt der Multifunktionsdrucker funktioniert nach wie vor nach altem Muster: Kaufst du einen günstigen Drucker, brauchst du teure Patronen. Kaufst du hingegen einen teureren Drucker, sparst du bei der Tinte. Dass diese Ansage grundsätzlich immer noch richtig ist, zeigt der Drucker-Test von 13 Geräten durch die Stiftung Warentest.

Für den Testsieger, den Canon: Maxify Gx4050 musst du zwar rund 455 Euro beim Neukauf zahlen, aber dafür kostet die Druckseite in schwarz-weiß nur 0,3 Cent. Wer alle Details zu den Multifunktionsdruckern (alle Geräte können scannen, kopieren und drucken, einige können sogar ebenso faxen) im Test nachlesen will, muss sich die Ergebnisse der Stiftung anschauen. Den ausführlichen Drucker-Test der Stiftung Warentest kannst du kostenpflichtig (4,90 Euro) downloaden. Hier gibt es die Ergebnisse im Kurz-Überblick.

Patronen sind teurer als Parfüm

Viele der Originaltinten, die du in Flaschen, Patronen oder im Beutel kaufst, sind teurer als das Parfüm CHANEL N°5. Das ärgert viele Nutzer*innen von Multifunktionsdruckern. Jeder Hersteller, egal ob Canon, Epson, HP oder Brother kocht da sein eigenes Süppchen. Kurzum: Drucken ist und bleibt teuer. Deshalb gilt es abzuwägen: Wie viele Seiten druckst du im Monat, brauchst du wirklich die großen und teuren Farbbilder oder gibst du dich mit kompatiblen Patronen zufrieden, die nicht von den Originalherstellern kommen, aber dafür preiswerter sind. Die Stiftung Warentest schafft mit ihrem Drucker-Test die Grundlage für deine Entscheidung.

Testsieger ist wie so oft ein Modell von Canon: Maxify Gx4050 mit der glatten Note "gut". Aber: Zwei weitere können mithalten. Der Drucker von Epson: EcoTank ET-2820 ist allerdings mit 210 Euro in der Anschaffung deutlich günstiger. Dieses Modell fällt ebenfalls durch geringe Tintenkosten pro Seite auf, selbst bei den großen Farbfotos kann das Modell mit dem Testsieger mithalten. Das weitere Gerät Epson: Workforce Pro WF-C5890DWF ist doppelt so teuer. Diese drei Geräte ragen heraus, sie sind gut und umweltschonend.

Testsieger

Canon: Maxify Gx4050

Bewertung: "gut" (2,0)

Günstigster Onlinepreis: ca. 455 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 0,3 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 0,7 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 8 Cent

Tintenbehälter: Flaschen

Epson: Workforce Pro WF-C5890DWF

Bewertung: "gut" (2,2)

Günstigster Onlinepreis: ca. 420 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 2 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 7,5 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 1,30 Euro

Tintenbehälter: Beutel

Epson: EcoTank ET-2820

Bewertung: "gut" (2,4)

Günstigster Onlinepreis: ca. 210 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 0,3 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 0,5 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 10 Cent

Tintenbehälter: Flaschen

*Die günstigsten Onlinepreise wurde am 20.4.2023 im Online-Vergleichsportal Idealo recherchiert.

Teurer Farbdruck beim HP: Envy Inspire

In der zweiten Gruppe befinden sich sieben Modelle mit dem Testergebnis "befriedigend". Hier fällt das Modell von Epson: Expression Home XP-4200 mit einem Kaufpreis von 85 Euro positiv auf. Das ist auch der Spartipp der Stiftung. Dafür sind allerdings die Druckkosten höher. Es ist immer die gleiche Strategie: niedriger Kaufpreis, hohe Druckkosten. Besonders auffällig in dieser Gruppe ist das Modell von HP: Envy Inspire 7920e, das auf den stolzen Preis von 4,70 Euro beim Druck von Farbfotos kommt. Die Druckkosten für einen Text in schwarz-weiß liegen zwischen 0,3 Cent beim HP: Smart Tank 7605 und 13 Cent beim Modell Brother: MFC-J5345DW.

Spartipp

Epson: Workforce WF-2960DWF

Bewertung: "befriedigend" (2,6)

Günstigster Onlinepreis: ca. 107 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 9 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 18 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 2,70 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Epson: Expression Home XP-4200

Bewertung: "befriedigend" (3,0)

Günstigster Onlinepreis: ca. 85 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 10 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 20 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 3,80 Euro

Tintenbehälter: Patronen

HP: Envy Inspire 7920e

Bewertung: "befriedigend" (3,1)

Günstigster Onlinepreis: ca. 115 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 10 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 25 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 4,70 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Brother: MFC-J4335DW

Bewertung: "befriedigend" (3,1)

Günstigster Onlinepreis: ca. 188 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 1,5 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 5 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 75 Cent

Tintenbehälter: Patronen

HP: Smart Tank 7605

Bewertung: "befriedigend" (3,3)

Günstigster Onlinepreis: ca. 347 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 0,3 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 0,6 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 11 Cent

Tintenbehälter: Flaschen

Brother: MFC-J5345DW

Bewertung: "befriedigend" (3,4)

Günstigster Onlinepreis: ca. 205 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 5 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 13 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 2,10 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Brother: MFC-J6940DW

Bewertung: "befriedigend" (3,4)

Günstigster Onlinepreis: ca. 380 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 5 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 12 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 2,00 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Schwache Note, dafür aber preiswert

In der dritten Gruppe befinden sich drei Modelle, die allesamt nur mit der Note "ausreichend" durchs Ziel gingen. Ihr größtes Plus: Sie sind in der Anschaffung mit 50 bis 85 Euro ausgesprochen günstig. Dafür sind die Druckkosten hoch.

HP: Deskjet 2720e

Bewertung: "ausreichend" (4,0)

Günstigster Onlinepreis: ca. 55 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 14 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 25 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 2,90 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Canon: Pixma TR4750i

Bewertung: "ausreichend" (4,2)

Günstigster Onlinepreis: ca. 85 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 16 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 20 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 1,80 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Billigster Drucker

Canon: Pixma TS3550i

Bewertung: "ausreichend" (4,5)

Günstigster Onlinepreis: ca. 50 Euro

Tintenkosten pro Seite s/w: 16 Cent

Tintenkosten pro Seite Farbseite: 20 Cent

Tintenkosten pro Seite DIN A4 Farbfoto: 2,00 Euro

Tintenbehälter: Patronen

Noch eine Entscheidungshilfe aus dem Testlabor: Wenn du viel druckst (mehr als 50 Seiten im Monat), sind die Seitenkosten wichtiger als der Anschaffungspreis. Druckst du nur 10 bis 20 Seiten pro Monat, rückt der Gerätepreis in den Vordergrund. In der Anschaffung sind Patronendrucker meist günstiger als Flaschendrucker, bei den Tintenkosten ist es umgekehrt.

Fazit

Wenn du einen Drucker kaufen möchtest, solltest du unbedingt auf den Preis der Tinte achten. Deshalb sind beim Vergleich der Geräte die Kosten pro gedruckter Seite ein wichtiges Entscheidungskriterium. Im Test der Stiftung Warentest finden sich alle relevanten Zahlen, die für den Vergleich wichtig sind.