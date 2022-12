Pfeffer-Rückruf bei dm: Der Drogeriemarkt informiert seine Kunden aktuell über einen Pfeffer-Rückruf. Der Grund: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Salmonellen in dem Produkt auftreten - und die stellen eine Gesundheitsgefahr dar.

"Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen", teilte das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit. In der Regel klingen die Beschwerden demzufolge nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollten Betroffene sich an ihren Arzt oder ihre Ärztin wenden.

Pfeffer-Rückruf bei dm - das müssen Verbraucher beachten

Der betroffene Pfeffer wurde in allen Bundesländern in ganz Deutschland verkauft. Konkret betroffen ist folgendes Produkt:

dmBio Pfeffer schwarz, ganze Körner, 70 g - mit den Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 09/2025 sowie 11/2025

Weitere MHDs oder andere Produkte aus dem dm-Bio-Sortiment seien ausdrücklich nicht betroffen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sei leicht auf der Rückseite der Verpackung zu erkennen, heißt es in der Verbraucherinformation.

Wer den Pfeffer gekauft hat, soll ihn auf keinen Fall konsumieren und am besten direkt in den nächsten dm-Markt zurückbringen. Der Kaufpreis werde erstattet - auch ohne Vorlage des Kassenbons.