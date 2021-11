Nach dem ersten Griff in die Chipstüte könnte Kunden der Chips-Marke Chio-Chips derzeit eine böse Überraschung erwarten. Kunden, die eigentlich eine Tüte mit Kartoffelchips der Geschmacksrichtung "Paprika" gekauft hatten, könnten demnach möglicherweise in Chips mit der Geschmacksrichtung "Chili Cheese" beißen. Das geht aus einer Verbraucherinformation des Chio-Chips Snack-Herstellers Intersnack SE hervor.

Deshalb ruft Intersnack SE freiwillig aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes einige, wenige Packungen des Produkts Chio-Chips Red Paprika 175g zurück. Betroffen sind die Produkte mit der Chargennummer: LGD 41 F 21.02.2022. Die Nummer befindet sich auf der Rückseite links oben auf der Verpackung.

Insgesamt sollen rund 8600 Packungen von dem Rückruf betroffen sein, die ausschließlich in 159 Geschäften des Lebensmittelmitteleinzelhändlers Kaufland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen verkauft wurden.

Grund für den Rückruf: In einigen Packungen des vom Markt genommenen Produktes wurden statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung "Paprika" Produkte der Geschmacksrichtung "Chili Cheese" abgefüllt. Das für den Geschmack "Chili Cheese" verwendete Gewürz enthält das Allergen Milch, das nicht auf der Verpackung deklariert ist.

Die abgepackte Ware sei laut Hersteller von einwandfreier Qualität. Bei dem Rückruf handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz leiden. Von allen anderen Personen könne das Produkt bedenkenlos verzehrt werden.

Unter Angabe des Absenders können Kunden die betroffene Ware an die folgende Herstelleradresse schicken: Intersnack SE, "Chio-Chips", Erna-Scheffler-Str. 3, 51103 Köln, Deutschland. Im weiteren Verlauf wird das erworbene Produkt ersetzt. Das Unternehmen bedauert den Vorfall und bittet alle Betroffenen für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

