Aktuell gibt es eine Lebensmittelwarnung für Bockwürste. Betroffen ist die "Dicke Sauerländer Bockwurst, 5x80g-Dose" von Metten Fleischwaren, wie auf dem amtlichen Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de mitgeteilt wird.

Nach Informationen des Herstellers könnte das Produkt vor dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums verderben.

Dosen-Bockwurst kann vorzeitig verderben: Gesundheitliche Folgen bei Verzehr

Der Lebensmittel-Rückruf richtet sich auf Artikel mit der Chargennummer L-2228008, dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 25.08.23 und den Uhrzeiten von 5.15 bis 5.25 Uhr. Das MHD sowie die Chargennummer mit Uhrzeit befinden sich auf dem Dosenboden. Wie Metten Fleischwaren weiter bekanntgab, wurde das betroffene Bockwurst-Produkt ausschließlich in zwei Supermarktfilialen der HIT Handelsgruppe in Lüdenscheid und Meschede sowie in Dornseifers Frischemarkt Olpe-Center (alle Nordrhein-Westfalen) verkauft.

Grund für den Rückruf ist nach Unternehmensangaben ein Fehler im Produktionsprozess. Er könnte zur Folge haben, dass "die Produkte vorzeitig bzw. vor dem Erreichen des auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums verderben." Kunden, die die betroffenen Artikel gekauft haben, können sie auch ohne Vorlage des Kassenbons im Supermarkt zurückgeben. „Dicke Sauerländer“ Bockwurst-Dosen aus anderen Supermärkten sowie weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargennummern und Uhrzeiten seien nicht betroffen.

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice von Metten Fleischwaren unter der Rufnummer 02721/515-156 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 16:00 Uhr) sowie unter der E-Mail-Adresse verbraucherservice@metten.net.

