Frankfurt am Main vor 1 Stunde

Babybrei-Rückruf

Babynahrung-Rückruf: Falsches Produkt abgefüllt - wichtig für alle Eltern

In der Abfüllung von Babynahrung ist dem Hersteller ein schwerer Fehler unterlaufen: Weil in den Gläsern nicht drin ist, was draufsteht, muss ein Hersteller von Babynahrung sein Produkt zurückrufen. Füttern könnte bei Babys zu Problemen führen.