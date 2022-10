Der Discounter Aldi ruft aktuell ein Käse-Fertiggericht zurück, weil darin Plastikteile enthalten sein könnten. Die Warnung betrifft Käsewürfel, die im Ofen aufgebacken werden.

Die "Mac 'n' Cheese Cubes" wurden bei Aldi Nord in allen Regionen als 250-Gramm-Packungen verkauft. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten vereinzelt Plastikfremdkörper befinden, warnte der Hersteller Frostkrone Tiefkühlkost GmbH am Mittwoch (19. Oktober 2022).

Aldi ruft "Mac 'n' Cheese Cubes" zurück: Was Kunden jetzt wissen müssen

Packungen mit den entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdaten sollten nicht mehr verzehrt werden. Andere Produkte des Herstellers seien aber nicht vom Rückruf betroffen. Aldi Nord hat die Käsewürfel bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden können das Produkt im Laden zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Konkret von dem Rückruf betroffen ist folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: La Finesse Mac 'n' Cheese Cubes

Inhalt: 250 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30. Juli 2023, 30. August 2023, 30. September 2023 und 30. Oktober 2023

