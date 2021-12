Ein Vitamin-Präparat des Herstellers Procter & Gamble wird aktuell zurückgerufen. Betroffen sind Produkte der Marke Vigantolvit. In einigen Produktionschargen des Produkts "Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (Aktiv-Osteo)" wurden Rückstände von 2-Chlorethanol nachgewiesen.

Wie das Unternehmen mitteilt, werden die betroffenen Chargen aus "Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurückgerufen". Es handele sich um einen freiwilligen Rückruf. Er betrifft einige Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Januar 2022 und Mai 2023.

Rückruf von Vitamin-Präparat. Chargen mit diesen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) sind betroffen

PZN 14371711 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 01/2022

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371711 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 06/2022

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371711 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 07/2022

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371711 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 08/2022

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371711 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 04/2023

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371711 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 05/2023

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371728 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 05/2022

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - PZN 14371728 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 07/2022

Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) PZN 14371728 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 08/2022

Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) PZN 14371728 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 01/2023

- Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) PZN 14371728 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 01/2023

Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) PZN 14371728 - Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.) - MHD: 04/2023

Packungen mit einem späteren Mindesthaltbarkeitsdatum als den in der Tabelle genannten Daten seien davon nicht betroffen, so Procter & Gamble in seiner Mitteilung. Verbraucher*innen, die im Besitz eines betroffenen Produkts sind, werden gebeten, sich unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 588 9202 mit dem Verbraucherservice des Herstellers in Verbindung zu setzen. Die Hotline ist werktags von 9 bis 17 Uhr besetzt.