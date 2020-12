Hersteller "Lünebest" ruft bekanntes Dessert zurück

Es ist mit Lebensmittelkeim kontaminiert

Es könnte zu Übelkeit, Erbrechen und Bauchkrämpfen kommen

Bei bestimmten Personengruppen schwerer Krankheitsverlauf möglich

Der Hersteller "Lünebest" ruft aktuell ein beliebtes Dessert zurück, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es mit einem Lebensmittelkeim verunreinigt ist. Innerhalb einiger Stunden nach Verzehr könne es plötzlich zu Übelkeit und Erbrechen oder Durchfall und Bauchkrämpfen kommen.

Wie lebensmittelwarnung.de mitteilt, sind die Produkte nicht mehr für den Verzehr geeignet und können bei manchen Personengruppen schwere Krankheitsverläufe verursachen.

"Lünebest" ruft leckeres Dessert zurück

Der Hersteller "Lünebest" ruft vorbeugend den folgenden Artikel zurück.

Marke : Lünbest Süße Welle Himbeere mit Vanillasoße/ Süße Welle Waldmeister mit Vanillasoße

: Lünbest Süße Welle Himbeere mit Vanillasoße/ Süße Welle Waldmeister mit Vanillasoße Charge : 210115346

: 210115346 Mindesthaltbarkeitsdatum : 15.01.2021

: 15.01.2021 Identitätskennzeichen: DE – NI 53053 EG

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Produkte mit dem MHD 15.01.2021 mit dem Bacillus Cereus, einem Lebensmittel-Keim, rekontaminiert sind. Dieser kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen. Verbraucher können die vom Rückruf betroffenen Produkte am Identitätskennzeichen DE – NI 53053 EG und dem genannten MHD identifizieren.

Insbesondere für bestimmte Personengruppen gesundheitsgefährlich

Die aufgeführten Produkte sind nach gleichlautender Einschätzung eines wissenschaftlichen Instituts und des Herstellers nicht verkehrsfähig und nicht für den Verzehr geeignet. Kunden werden gebeten die Produkte:

vorsorglich zu vernichten,

nicht weiter zu geben oder mit anderen Lebensmitteln zu vermischen oder

in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Dort wird der Preis erstattet.

Verbrauchern, die eines der oben aufgeführten Produkte bereits verzehrt haben und im unmittelbaren Zusammenhang damit gesundheitliche Probleme verspüren, wird empfohlen, ihren Arzt zu konsultieren. Die Beschwerden klingen in der Regel innerhalb eines Tages von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder und Senioren können jedoch schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Betroffen sind ausschließlich die oben genannten Produkte. Die Desserts des Unternehmens "Hochwald Foods" wurden in Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkauft.

